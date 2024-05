Chú rể nhập viện cấp cứu trước ngày cưới, cô dâu quyết định làm điều này khiến cộng đồng mạng xúc động

Trong những ngày qua, video về đám cưới trong bệnh viện của cô dâu Đỗ Thùy Dung (27 tuổi) và chú rể Đoàn Duy Long (25 tuổi) tại Nam Định đã được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi xem video, mọi người đã rất xúc động và động viên sức khỏe của chú rể, vừa chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

Your browser does not support the video tag.

Video đám cưới tại bệnh viện (video do nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về video được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, Dung đã rất bất ngờ: "Tôi chỉ muốn ghi lại câu chuyện hy hữu của mình, không ngờ được nhiều người biết đến và chúc mừng".

Được biết theo dự kiến, lễ cưới của Dung được tổ chức vào ngày 31/3. Tuy nhiên, hai ngày trước đám cưới, Long đột hiện bị đau bụng dữ dội đến mức không thể đứng vững và phải nhập viện cấp cứu. Đúng ngày cưới, Dung đã ôm hoa cưới và nhẫn đến bên giường bệnh để tổ chức đám cưới "đặc biệt" ngay tại bệnh viện.

Đám cưới đặc biệt của Dung và Long (ảnh nhân vật cung cấp).

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dinh, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, bệnh nhân Long có tiền sử đau dạ dày, nhập viện trong tình trạng đau dữ dội thượng vị, nghi ngờ thủng tạng. Sau khi tiến hành siêu âm và làm xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán thủng ổ loét mặt trước hành tá tràng.

Bệnh nhân có chỉ định mổ cấp cứu ngay nếu không sẽ có thể nguy hiểm tới tính mạng. Khi biết tin chồng sắp cưới phải mổ cấp cứu, Dung đã rất lo lắng. Rất may, sau đó cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

Do không muốn đám cưới bị hoãn lại, Dung đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới đúng ngày và trao nhẫn ngay tại giường bệnh để giúp chồng có động lực hồi phục nhanh hơn.

"Tôi không muốn mỗi năm đều phải buồn khi nhớ đến ngày cưới của mình", Dung nói.

Khi đã lo chu toàn công việc gia đình, Dung đã mặc chiếc váy trắng, cầm bó hoa, mang theo hộp nhẫn và đi thẳng vào bệnh viện. Hai vợ chồng trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và các y bác sĩ.

Sự xuất hiện của vợ trong trang phục cô dâu tại bệnh viện khiến Long vô cùng xúc động. Long động viên vợ, xem đây là kỷ niệm đáng nhớ và thấy trân trọng tình cảm của cả hai hơn.

Điều dưỡng Dương Lệ Thủy, người chăm sóc chính cho Long cho biết bệnh viện rất đông bệnh nhân song mọi người vẫn tạo điều kiện cho hai vợ chồng có không gian riêng. Chị hỗ trợ chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh, giúp Long có thể ngồi dậy sau hai ngày phẫu thuật để thực hiện lễ cưới đúng ngày.

Theo chị Thủy, đây là lần đầu tiên có một đám cưới được tổ chức trong bệnh viện. Đám cưới là hình ảnh đẹp và đáng nhớ. Mọi người đều vui mừng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

Đám cưới của cặp đôi cũng đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người trên mạng xã hội. Mọi người đã cùng nhau chia sẻ hành động đẹp đẽ của cặp đôi và mong Long nhanh bình phục.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn