Chó bị báo hoa mai cắn cổ tha đi, chủ nằm gần sốc đến đờ người

Video: Báo hoa mai mò vào gara bắt chó ở Ấn Độ. Nguồn: Newsflare

Vụ việc xảy ra ngày 15/5 tại thành phố Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ nhưng video mới được Newsflare đăng tải.

Trong video, người đàn ông tên Sudhakar đang ngủ tại một gara. Vào khoảng 2h15, một con báo hoa mai lớn từ từ mò vào trong, cắn cổ con chó rồi tha đi.

Nghe tiếng kêu của con chó, Sudhakar tỉnh dậy và thấy con báo đang tha cún cưng đi. Người đàn ông bị sốc vì vụ việc, gần như bất động nhìn theo con thú hoang. Một lúc sau, Sudhakar mới lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Theo truyền thông địa phương, gara của Sudhakar nằm gần khu vực thường xuyên bị báo hoa mai ghé thăm.

