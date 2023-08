'Chiếc cặp yêu thương' đến với học trò vùng khó Nghệ An ngày tựu trường

Trước đó, thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chiếc cặp yêu thương” cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2028. Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giúp các em khắc phục khó khăn trong cuộc sống để yên tâm học tập và rèn luyện. Qua đó, còn nhằm xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng, hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn toàn tỉnh.