Nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng ở Hưng Yên bị bắt khi đang lẩn trốn ở Nghệ An

Ngày 28/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng thuộc khu vực chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm).

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm bị bắt giữ chiều 27/8, khi đang lẩn trốn tại quê nhà ở Nghệ An.

"Đối tượng này quê ở Nghệ An, làm việc tại một khu đô thị trên địa bàn. Lực lượng chức năng đang di lý đối tượng từ Nghệ An về trụ sở công an tỉnh", vị này nói thêm.

Hình ảnh nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng trưa 18/8. (Ảnh: H.X.)

Như VTC News đã đưa tin, ngày 18/8, trên địa bàn xã Đình Dù (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày tại tiệm vàng nằm trên chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm).

"Lợi dụng thời điểm buổi trưa vắng người qua lại, nghi phạm mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm kín đầu đi vào cửa hàng vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng mất cảnh giác, tên này rút búa đập vỡ tủ kính lấy vàng bỏ vào trong balo rồi tẩu thoát", Chủ tịch UBND xã Đình Dù nói thông tin.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Văn Lâm đã có mặt tại hiện trường, điều tra và truy bắt đối tượng.

Tác giả: Anh Văn

Nguồn tin: Báo VTC