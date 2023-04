Chia tay 3 tháng, chàng trai ngậm ngùi vì phải trả nợ giúp bạn gái cũ

Tình yêu đôi khi khiến con người ta mù quáng, không biết ai thật lòng với mình. (Ảnh minh họa: lisa.vn)

Tâm sự với VietNamNet, anh H.C cho biết bản thân 18 tuổi đã rời quê hương để vào miền Nam lập nghiệp. Cuộc sống bươn chải, vất vả của nghề công nhân khiến anh rèn luyện được tính khôn khéo, “già đời” hơn những người bạn đồng trang lứa. Thế nên, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rơi vào những tình huống thua thiệt.

Cuộc sống khó khăn giúp nhiều người rèn được tính cách cứng cỏi. (Ảnh minh họa: Zing)

Nhưng đâu ai là “người bình thường” khi yêu, từ khi có bạn gái, anh H.C trở nên yếu mềm và như con rối trong tay cô. Người yêu H.C là một cô gái tuy không xinh đẹp nhưng lại rất hiền dịu, chất phác, mang một vẻ mặn mà riêng. Vì vậy, anh bị nét thôn quê ấy “che mắt”, thiếu sáng suốt trong hơn 1 năm yêu nhau.

Người ta thường nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là người chịu thiệt. (Ảnh minh họa: K Film)

Quãng thời gian gắn bó tuy không dài nhưng nhiều lần, người yêu H.C đã nhiều lần làm anh khó xử, phải giải quyết bằng tiền. Như một lần đi chơi, cô bỗng nhận được điện thoại rồi òa khóc, nói mẹ bệnh nặng phải nhập viện mà bản thân không có tiền gửi về.

Lúc này, không còn cách nào khác, anh đành đưa tiền cho bạn gái lo chuyện gia đình. “Thương em, tôi đưa em 5 triệu đồng, bảo gửi nhanh cho người thân. Em tỏ vẻ cảm động, hứa sẽ trả lại cho tôi. Tôi xác định lo cho em nên cũng quên hẳn món tiền ấy, còn em thì chưa khi nào nhắc lại”, anh H.C chia sẻ.

Tiền bạc là vấn đề vô cùng nhạy cảm trong cuộc sống nói chung và tình yêu nói riêng. (Ảnh minh họa: Xwatch)

Nhiều lần, khi bạn gái gặp khó khăn như nhà ở quê đã cũ, điện thoại hỏng mà không có tiền sửa sang, anh đều đưa tiền cho cô tự ý làm điều mình thích. Trong tâm trí H.C, anh đã tính đến chuyện lâu dài nên không so đo, tính toán vật chất. Số tiền 10 triệu đồng do anh tích góp cả năm trời mới làm ra nay khi vào tay cô, lại chỉ nhận lại được những lời than thở “Nghèo vẫn nghèo” trên mạng xã hội.

Nhiều người không biết trân trọng món quà được làm từ mồ hôi và nước mắt của bạn trai. (Ảnh minh họa: K.S.C)

Thấy bạn bè người yêu tạo áp lực bên dưới, anh H.C đành mua trả góp chiếc đắt tiền hơn là 15 triệu đồng, mỗi tháng vị chi phải trả góp 1,5 triệu đồng nên vốn đã sống tiết kiệm, anh lại càng phải tính toán hơn trước. Do đó, anh ít hẹn người yêu đi hẹn hò, những dịp lễ cũng không đủ tiền mua quà nên bị cô giận dỗi, tránh mặt. Sự mệt mỏi cứ bủa vây, 2 tháng sau, anh H.C nhận được tin nhắn chia tay của người yêu.

Sự cãi vã, mệt mỏi là nguyên nhân dẫn đến chia tay của nhiều cặp đôi. (Ảnh minh họa: theasianparent)

Tổn thương và sốc trước thông tin đột ngột này, anh cố níu kéo nhưng nhận lại sự phũ phàng bởi với cô, anh không đủ kinh tế để lo lắng cho mình. Trong lúc chán nản vì thất tình, anh ngớ người khi nhận được tin nhắn báo nợ của cửa hàng điện thoại.

Cái giá phải trả cho sự tin tưởng rất đắt, cả về vật chất lẫn tinh thần. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Không biết phải giải quyết ra sao, anh liên hệ với người yêu cũ để cùng chung tiền trả góp. Thế mà, cô không quan tâm mà chỉ lạnh lùng đáp: “Họ tìm anh đòi thì anh lo mà trả. Tôi không liên quan, cũng chẳng ép anh mua tặng”. Lúc này, anh mới bừng tỉnh và nhận ra lâu nay mình đã bị “siêu lừa” thế nào.

Cần phải tỉnh táo và chỉ nên hy sinh cho những người thật sự yêu mình. (Ảnh minh họa: VietNamNet)

Tác giả: PHƯƠNG LINH

Nguồn tin: yan.thethaovanhoa.vn