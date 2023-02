Cậu bé khóc nức nở vì gia đình phải chia cách cùng lời tâm sự nghẹn đắng: 'Hôm nay... bố mẹ tôi li hôn'

Một gia đình đổ vỡ, cha mẹ li hôn không phải là một chuyện dễ dàng vượt qua đối với con trẻ. Bởi suy cho cùng, bố mẹ ly hôn người đau khổ nhất vẫn là con cái… Có những đứa trẻ hiểu chuyện không dám mè nheo, nhưng cũng có rất nhiều bé con đã khóc nức nở vì thiếu đi tình cảm của bố mẹ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc òa khóc nức nở của một bé trai, kèm dòng trạng thái: "Có lẽ, bố mẹ ly hôn người đau khổ nhất vẫn là con cái…" khiến người xem không khỏi nghẹn lòng, chua xót.

Theo chủ nhân đoạn clip, do hôn nhân không hạnh phúc nên bố mẹ cô quyết định đường ai nấy đi. Sau khi 2 bên giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì bắt đầu từ mai, chị gái sẽ ở cùng bố còn em trai sẽ theo mẹ. Nghe tin từ giờ sẽ phải xa chị và bố, trong lúc soạn sách vở, cậu bé đã không kìm được mà òa khóc nức nở.

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé ngồi thụp xuống đất, cúi đầu, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt. Nhìn bé trai buồn bã, tủi thân khiến bất kể ai chứng kiến cũng phải đau lòng, xót xa. Cuối cùng, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, người đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ còn quá ngây thơ, vô tội.

Dù đoạn clip chưa được xác thực, nhưng sau khi đăng tải đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Không ai kìm nổi nước mắt trước nỗi buồn toát lên từ đứa trẻ thơ. Qua đó giúp người lớn thấu hiểu hơn về tâm lý của con rằng, đứa trẻ nào cũng đều mong muốn có đủ tình thương của bố và mẹ.

