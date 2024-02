Cấp cứu bé trai nuốt 23 chiếc đinh ghim

Ngày 7/2, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đơn vị vừa cấp cứu cho một bé trai 2 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An do nuốt phải đinh ghim.

Trước đó, bé trai được đưa vào bệnh viện vào tối 5/2 trong tình trạng đau vùng bụng.

Người thân cho biết chiều cùng ngày, người bố mua một túi đựng đinh ghim sắt về đặt giữa nền để gia cố trần nhà. Lúc này bé trai chơi đùa gần đó, đã dùng tay lấy nhiều chiếc đinh bỏ vào miệng nuốt. Khi nghe tiếng bé khóc lớn, gia đình mới phát hiện ra sự việc.

Kết quả chụp X-Quang cho thấy có nhiều dị vật nhọn bằng kim loại nằm trong dạ dày. Kíp trực sau đó thực hiện nội soi dạ dày thực quản trong hơn một tiếng, dùng kìm y tế gắp 23 đinh ghim, mỗi chiếc dài 2 cm ra ngoài. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, đã xuất viện.

Theo bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ cần chú tâm trong việc trông giữ trẻ hằng ngày vì tai nạn do hóc dị vật có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thậm chí có những trường hợp trẻ tử vong ngay trước khi được đưa đi cấp cứu.

Nếu phát hiện trẻ nuốt phải vật sắc nhọn, không nên móc họng hay chữa mẹo, cần đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được cấp cứu kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

