Bắt đối tượng cướp tài sản tại Hà Nội khi đang trên đường bỏ trốn

Dừng kiểm tra xe khách, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Lê Văn Anh, đối tượng gây ra vụ cướp tài sản sáng nay (24/5) tại Hà Nội.

Đối tượng Lê Văn Anh bị bắt giữ.

Nhận được nguồn tin báo liên quan đến đối tượng cướp tài sản xảy ra tại địa bàn Hà Nội. Vào hồi 13h30 ngày 24/5 tại km 401 quốc lộ 1A. Tổ công tác số 1 thuộc trạm CSGT Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 49B – 011xx do Nguyễn Trọng Ninh (SN 1981, trú tại Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hoà) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam.

Quá trình kiểm tra phát hiện bắt giữ Lê Văn Anh (SN 1997 trú tại phố Phú Vinh Tây, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá, Thanh Hoá), đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Hà Nội sáng nay (24/5) sau hơn 11 giờ bỏ trốn.

Đấu tranh nhanh, đối tượng Lê Văn Anh khai nhận; vào khoảng 1h56 sáng nay ( 24/5), đối tượng đã dùng dao khống chế một nhân viên bán hàng tạp hoá tại khu vực TP Hà Nội để lấy đi số tiền 5 triệu đồng.

Hiện đối tượng Lê Văn Anh được đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định pháp luật.

Video đối tượng Lê Văn Anh cướp tài sản tại Hà Nội.

