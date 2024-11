Cận cảnh vị trí đặt nhà ga đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An

Tại Nghệ An, thông tin từ Phòng Kế hoạch - Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT Nghệ An) cho biết, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An có chiều dài 85,5km. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn này chỉ được đặt một ga hành khách ở phía Tây TP Vinh, tại vị trí khoảng Km 281 thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Vị trí dự kiến xây dựng Ga Vinh (chỗ khoanh tròn màu vàng) trên tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An. Ảnh: Sở GTVT

Lý do đặt Ga Vinh ở vị trí nêu trên là bởi nó nằm ở phía Tây đường tránh Vinh, phía Đông đường bộ cao tốc Bắc - Nam, thuận lợi cho việc kết nối với trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An thông qua tuyến đường 72m Vinh - Cửa Lò, QL46, QL46B.

Ví trí đặt nhà ga đường sắt tốc độ cao đoạn qua Nghệ An nhìn từ trên cao. Ảnh: ĐB

Mục sở thị tại vị trí có thể đặt nhà ga thuộc xã Hưng Tây vào sáng ngày 27/11, chúng tôi ghi nhận, khu vực này đang được quy hoạch là đất nông nghiệp, rộng khoảng 50ha.

Từ vị trí này nếu theo trục ngang, người dân có thể lưu thông trên đường QL1 thông qua tuyến tránh TP Vinh để sang tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Bến Thủy 1 hoặc Bến Thủy 2. Ảnh: ĐB

Cũng từ vị trí này, nếu theo trục ngang, người dân có thể lưu thông trên đường QL1 thông qua tuyến tránh TP Vinh để sang Hà Tĩnh. Đặc biệt, khu vực này cũng nằm ngay nút giao lên xuống QL46B của tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Hoặc có thể kết nối nhanh chóng với trung tâm TP Vinh thông qua hệ thống đường bộ như là đường 72m, QL46, QL46B. (Trong ảnh là đường 72m kết nối với biển Cửa Lò). Ảnh: ĐB

Còn theo trục dọc, người dân có thể theo QL46B để về xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với khoảng cách chỉ 5km. Hoặc xuống biển Cửa Lò cách đó tầm 20km.

Theo đánh giá đây là vị trí thuận lợi nhất để đặt ga Vinh đường sắt tốc độ cao. Ảnh: ĐB

Ngoài thuận tiện kết nối với hệ thống giao thông đường bộ đang hiện hữu, nơi đây cũng nằm ngay bên cạnh KCN VSIP Nghệ An, cách sân bay Vinh và các bến xe ở TP Vinh không xa.

Đặc biệt, khu vực này cũng nằm ngay nút giao lên xuống QL46B của tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: ĐB

Liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao, kho hàng Vinh bố trí tại xã Hưng Tân và Hưng Thắng (nay là xã Hưng Nghĩa) huyện Hưng Nguyên. Kho hàng đường sắt tốc độ cao này được sử dụng để chứa và dồn dịch các đoàn tàu; đồng thời là nơi thực hiện các tác nghiệp bảo trì, bảo dưỡng phương tiện đầu máy toa xe, kiểm tra các phương tiện thi công đường… cho đoạn tuyến phía sau Ga Vinh thuộc khu gian Vinh - Hà Tĩnh.

Hiện trạng, khu vực này đang được quy hoạch là đất nông nghiệp, rộng khoảng 50ha. Ảnh: ĐB

Một kho hàng khác dự kiến được xây dựng tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu để phục vụ duy tu, bảo dưỡng cho đoạn tuyến phía trước Ga Vinh thuộc khu gian Thanh Hóa - Vinh.

Ngoài ra, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi nói trên, tỉnh Nghệ An cơ bản thống nhất về phương án hướng tuyến vị trí và quy mô nhà ga, trạm bảo dưỡng; tránh tối đa việc cắt qua các công trình quốc phòng, dân sinh, công trình điện cao thế, khu công nghiệp, công trình tâm linh, văn hóa...

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn