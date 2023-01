Your browser does not support the video tag.

Xe container nổ lớn, may mắn thay, không có ai bị thương.

Đoạn video quay tại Tp.Qingyuan, tỉnh Quảng Đông cho thấy lốp xe trên xe container bất ngờ phát nổ lớn như bom.Ba người đi bộ cạnh xe container bỏ chạy thật nhanh để tránh bị thương.

Anh Huang người chứng kiến vụ việc cho hay, đoạn đường này luôn có xe tải chạy qua. Do chiếc xe container đang đi với tốc độ nhanh và va vào đá nên lốp xe bị nổ.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn