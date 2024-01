Các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2024

Năm 2023, trên địa bàn Nghệ An xảy ra 227 vụ, làm chết 134 người, bị thương 172 người, hư hỏng 132 xe ô tô, 188 xe mô tô, 28 xe máy điện, 07 phương tiện khác, so với cùng kỳ năm trước tăng 22 vụ = 10,7%, giảm 01 người chết = 0,7%, tăng 29 người bị thương = 20,3%. Trong đó, đường bộ xảy ra 221 vụ, làm chết 130 người, bị thương 171 người, so với cùng kỳ tăng 23 vụ, giảm 1 người chết, tăng 32 người bị thương; đường sắt xảy ra 06 vụ, làm chết 04 người, bị thương 01 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ, số người chết không tăng, không giảm, giảm 03 người bị thương.