Bức thư ngỏ kêu gọi Google loại bỏ thông tin sai lệch về khí hậu

Thư ngỏ được đưa ra sau những cơn bão lớn ở Mỹ, kéo theo một loạt thông tin sai lệch và chỉ vài tuần trước Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29). Năm 2021, Google đã ban hành chính sách cấm đăng quảng cáo kèm nội dung phủ nhận sự tồn tại và nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu. Chính sách này nhằm ngăn chặn việc kiếm tiền dựa trên thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, trong thư, những người kiến nghị cho rằng hoạt động quảng cáo này vẫn chưa dừng lại, do đó, Google cần thực thi chính sách triệt để, ngay lập tức để đảm bảo chính sách công ty đưa ra đáng tin cậy và cộng đồng cần hiểu rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu Google hủy việc kiếm tiền ngay lập tức và vĩnh viễn với các kênh khác phát tán thông tin sai lệch về khí hậu.

Bức thư cũng đề cập đến việc hàng loạt thông tin sai lệch về môi trường sau các trận siêu bão vừa đổ bộ vào nước Mỹ, gây cản trở các nỗ lực cứu trợ.

Thời gian qua, nhiều cá nhân, tổ chức được xác định đã thu lời từ hoạt động quảng cáo trên. Theo báo cáo của Check My Ads, các sàn giao dịch quảng cáo đã giúp 3 trang web trong đó có The Epoch Times kiếm lợi từ việc phủ nhận tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, tổ chức Global Witness ước tính trong năm ngoái, hoạt động quảng cáo này đã giúp The Epoch Times đã tạo ra khoản doanh thu 1,5 triệu USD cho Google và các chủ sở hữu trang web khác.

