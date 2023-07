Bé gái nhanh trí cứu bé trai bị kẹt chân vào thang cuốn

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 19/7, tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một bé gái đã chạy xuống cuối thang cuốn và ngay lập tức nhấn nút dừng khẩn cấp khi một cậu bé bị kẹt chân phải vào thang cuốn. Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy cứu hỏa và cứu hộ Vũ Hán đã kịp thời điều động xe cùng 6 lính cứu hỏa đến xử lý tình huống.

Khi tới hiện trường, lực lượng cứu hỏa phát hiện mắt cá chân phải của cậu bé bị mắc kẹt trong khe hở bên hông thang cuốn. Sau khi đánh giá tình hình, họ quyết định cắt giày của cậu bé bằng một con dao nhỏ và kéo. Sau đó, họ cố gắng sử dụng máy cắt thủy lực để cạy một bên cửa thang cuốn, tạo ra một khoảng trống. Tuy nhiên, bên hông của thang cuốn quá cứng và chân của cậu bé không thể nhấc ra được.

Cuối cùng, các công nhân bảo trì thang cuốn đã nhanh chóng đến hiện trường và tháo dỡ bảng điều khiển. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa giữ cậu bé bình tĩnh và dùng xà beng để nới rộng khoảng trống. Sau gần 10 phút nỗ lực giải cứu căng thẳng, cậu bé đã được giải thoát thành công. Gia đình nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Theo lời kể của mẹ cậu bé, chiều hôm đó, 4 đứa trẻ đi thang cuốn định xuống tầng dưới để mua đồ. Thật không may, chân phải của cậu bé đã bị mắc kẹt vào thang cuốn trong quá trình đi xuống. Một bé gái 9 tuổi trong nhóm đã lao xuống phía dưới và nhấn nút dừng khẩn cấp, đồng thời la hét để được giúp đỡ.

Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, nhân viên trung tâm mua sắm đã nhanh chóng chạy đến hiện trường và báo cáo các dịch vụ khẩn cấp. May mắn thay, thang cuốn đã dừng lại và đội cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, bàn chân phải của cậu bé chỉ bị sưng tấy nhẹ.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, các bác sĩ xác nhận rằng không có thiệt hại nghiêm trọng nào.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn