Bất ngờ tài xế riêng của ông Trịnh Văn Quyết sở hữu cổ phiếu trị giá 230 tỷ

Thông tin từ kết luận điều tra bổ sung vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can về nhiều tội danh. Trong đó có: 21 bị can bị khởi tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán; 31 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can thuộc Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Trong đó, có 8 bị can bị khởi tố 2 tội danh Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.