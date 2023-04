Bất ngờ đại gia để đôi ‘trâu mộng’ trong cốp ôtô con

Your browser does not support the video tag.

Để hai con trâu lớn trong cốp ô tô con.

Với những người đi ôtô con, cốp xe là nơi để đồ, rất tiện ích. Việc để đồ trong cốp xe cũng phải tính tới yếu tố tải trọng và những tác động tới quá trình vận hành an toàn, cũng như bảo vệ nội thất bên trong xe.

Nhưng trong trường hợp như video trên, hai người đàn ông thật khiến nhiều người ngỡ ngàng. Họ sử dụng một mẫu ô tô dạng 7 chỗ, có cốp rộng và để tận 2 con trâu ở bên trong. Mỗi con trâu trưởng thành như vậy cũng phải nặng cả vài trăm cân.

Hai người này đã mở cốp xe và dắt cặp ‘trâu mộng’ ra ngoài. Điều lạ là không hiểu họ đã để hai con trâu vào trong cốp xe kiểu gì và vì sao những con vật này lại ngoan ngoãn nằm im trong đó.

Chưa rõ cảnh tượng này diễn ra ở nước nào. Người xem tuyệt đối không được bắt chước họ, nếu không có thể sẽ tốn tiền nhiều hơn cả giá trị của hai con trâu để sửa xe. Thậm chí làm như vậy còn có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu đang di chuyển mà những con vật này húc xe phá ra ngoài.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn