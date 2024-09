Ấm áp Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2024

Trong tỉnh

Sáng 18/9/2024, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2024. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh cùng các phạm nhân và thân nhân.