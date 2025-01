2 ngày đầu năm, CSGT lập biên bản 25.104 trường hợp, phạt tiền hơn 61 tỷ đồng

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 3/1, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố và Trưởng phòng CSGT các tỉnh, thành phố.

Năm 2024, Cục CSGT đã tham mưu cho Bộ báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 chỉ thị gồm: Chỉ thị số 31 về "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ở lứa tuổi học sinh trong tình hình mới"; Chỉ thị số 35 về "Xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm" và có kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu cho Bộ ban hành nhiều kế hoạch đảm bảo TTATGT và chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện có hiệu quả.

Trong năm 2024, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý hơn 4,3 triệu trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền gần 7,9 nghìn tỷ đồng. So với năm 2023, xử lý tăng gần 27%, tiền phạt tăng gần 20%. Chỉ trong 2 ngày đầu năm 2025, lực lượng CSGT toàn quốc đã lập biên bản 25.104 trường hợp, phạt tiền hơn 61 tỷ đồng…

Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị, địa phương đã tham luận nhiều nội dung về công tác bảo đảm TTATGT, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đánh giá những tồn tại thiếu sót, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương kết quả, thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong năm 2024; nhấn mạnh, lực lượng CSGT đã làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện hành lang pháp luật; triển khai toàn diện các chuyên đề công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng kiểm chế, kéo giảm số người chết do TNGT. Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, mục tiêu của công tác CSGT là không để xảy ra TNGT, không để xảy ra sai phạm, vi phạm; năm 2024, đã kéo giảm 918 người chết (tương ứng 7,73%) do TNGT; đây là sự cố gắng, nỗ lực của toàn lực lượng CSGT trong năm 2024.

Chỉ đạo nhiệm vụ của lực lượng CSGT trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cho biết, là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; quyết liệt thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; yêu cầu lực lượng CSGT quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2025, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm số vụ TNGT, phấn đấu để toàn quốc giảm 5% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tác giả: Văn Long

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam