Yên Thành (Nghệ An): Thất thoát tài nguyên khoáng sản trách nhiệm thuộc về ai?

Thời gian gần đây, việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An có dấu hiệu biến tướng, không những gây thất thoát lớn cho nhà nước mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn. Tại địa bàn xóm 4, xã Lăng Thành, các quả đồi bị chủ vườn múc triệt để. Không khó để biết được số lượng đất này được đổ vào các công trình cho Công ty CP Tân Nam, có địa chỉ đóng tại lô 5A, 5B khu đô thị mới Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh Nghệ An do dàn xe gắn mác Thái Sơn trực tiếp vận chuyển. Việc đào múc khoáng sản trái phép để bán và thu lời bất chính này đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng có một điều lạ là chính quyền địa phương nơi đây không hề biết đến hoặc biết nhưng cố tình làm ngơ.

Đất khai thác tại các quả đồi được những xe tải gắn mác Thái Sơn chở đi bán

Những hố sâu cả chục mét, rộng hàng nghìn mét vuông là những gì còn lại của một dự án khai thác khoáng sản nào đó vừa mới dừng lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan nào của huyện Yên Thành làm rõ những hành vi trên sai phạm trên của các tập thể và cá nhân có liên quan.

Đề nghị UBND huyện Yên Thành và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến sai phạm trong việc buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép hiện đang diễn ra ở xã Lăng Thành.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Nangluongsachvietnam.vn