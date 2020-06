Xuyên trưa vận chuyển 1 bánh heroin, 1.000 viên ma túy ra Bắc tiêu thụ

Ngày 27/6, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh triệt phá đường dây buôn bán ma túy từ miền núi Nghệ An đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, bắt 1 đối tượng, thu 1 bánh heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vừ Bá Cha.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán ma túy từ huyện Quế Phong về Quỳ Châu và đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với quy mô lớn nên đã phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh để điều tra, làm rõ. Sau nhiều ngày theo dõi và thu thập tài liệu chứng cứ, vào hồi 12h ngày 26/6, tại khu vực Cổng Chợ Mới, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu đã bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1 bánh heroin, 1.000 viên hồng phiến, 1 chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại di động. Đối tượng bị bắt giữ là: Và Bá Cha (SN 1995), trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và Công an huyện Quỳ Châu đang điều tra, mở rộng chuyên án.