Xưởng bánh kẹo ở Hà Nội cháy lớn, hơn 50 cán bộ chiến sĩ nỗ lực dập lửa

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy của Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông và Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện được điều động đến xưởng sản xuất bánh kẹo ở Thanh Oai (Hà Nội) để triển khai chữa cháy. Ảnh: Tiền Phong



Khu vực xưởng xảy ra hỏa hoạn có diện tích hơn 300 m2, kết cấu khung thép, mái tôn, bên trong chứa nhiều giấy, bìa carton, túi nilon… Đây là các nguyên liệu dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, lây lan nhanh.

Báo Tiền Phong cho hay, lực lượng chức năng đã khai thác nguồn nước tự nhiên tại hiện trường để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn lửa cháy lan sang 2 nhà xưởng lân cận.

Tới 22h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa, đồng thời triển khai làm mát, dập tàn, ngăn cháy lan sang 2 nhà xưởng lân cận. Thống kê ban đầu cho thấy tổng diện tích xảy ra cháy là hơn 300m2, rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đinh Kim (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT