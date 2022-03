Xuất hiện góc quay mới vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

Your browser does not support the video tag.

Góc quay khác vụ 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang..

Mấy ngày gần đây, dư luận cả nước xôn xao trước vụ 2 bố con cầm dao lao vào chém một nam thanh niên nguy kịch xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lương Văn Quyền (36 tuổi, trú tại tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Còn 2 nghi can chém anh Quyền là Nguyễn Văn Hoàn (63 tuổi, trú tại số 218, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiệp (36 tuổi, con trai của Hoàn).

Mới đây, một góc quay khác của camera an ninh ghi lại cảnh anh Quyền và bố con ông Hoàn xô xát ở phòng khách được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo góc quay mới này, sau khi lời qua tiếng lại ở ngoài sân, 2 bố con ông Hoàn đã tiến vào phòng khách.

Lúc này, con trai ông Hoàn là Nguyễn Văn Hiệp có cầm theo dao còn anh Quyền cũng chạy từ trong nhà và vác ra một vật giống dao và vung vật này chém con trai ông Hoàn.

Bị chém trúng, Hiệp có phần chếnh choáng nhưng cũng vung dao chém lại. Lúc này ông Hoàn từ bên ngoài xông vào chém anh Quyền.

Sau đó, cả 3 kéo nhau ra ngoài sân. Lúc này, anh Quyền bị 2 cha con ông Hoàn chém gục.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, do mâu thuẫn trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 6/3/2022, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, trú tại số 4, đường Xương Giang, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (là bạn chị Hậu). Sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng.

Quá trình xảy ra xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 con dao hung khí, 1 chiếc gậy bóng chày.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị