Xuân Yêu Thương mùa thứ 4 mang Tết ấm đến với đồng bào dân tộc Đan Lai

Giải bóng đá phong trào “Xuân Yêu Thương” là hoạt động thường niên hướng đến cộng đồng và môn thể thao Vua – Bóng đá đã trở thành cầu nối giao lưu đầy nhiệt huyết.

Xuân Yêu Thương mùa thứ 3 mang những món quà tết đến với người dân xã Giang Sơn, huyện Đô Lương

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước, các giải đấu thể thao phải tạm hoãn đó là điều rất đáng tiếc. Dù không thể tổ chức các trận đấu tranh tài nảy lửa nhưng để tiếp nối tinh thần thiện nguyện bừng cháy trong suốt những năm qua, "Xuân Yêu Thương" tiếp nối dài với mùa thứ 4.

Theo đó, Nghệ An 24H sẽ tổ chức một trận đấu kêu gọi thiện nguyện giữa các sao Sông Lam Nghệ An và đội bóng của đơn vị tổ chức cùng những người bạn (Nghệ An 24H Plus).

Dự kiến, trận đấu sẽ diễn ra lúc 15 giờ, ngày 8 tháng 01 năm 2022, tại sân bóng số 01, đường Tuệ Tĩnh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xuân Yêu Thương năm nay sẽ mang những món quà tết ý nghĩa đến với đồng bào dân tộc Đan Lai ở xã Thạch Ngàn, Con Cuông, Nghệ An

Bằng lòng nhiệt huyết hướng tới cộng đồng, chúng tôi kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người cùng đóng góp, chia sẻ trước thềm năm mới 2022. Mọi đóng góp sẽ được chúng tôi trân trọng, tri ân bằng hình ảnh, quảng bá thương hiệu cho đơn vị tài trợ.

Toàn bộ số tiền và quà tặng kêu gọi được từ giải thiện nguyện, sẽ được chúng tôi trao tận tay người nghèo là đồng bào dân tộc Đan Lai, thuộc xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Ngay từ lúc này, mọi người hãy chung tay cùng Nghệ An 24H mang đến cho người dân ở Thạch Ngàn một cái Tết ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn