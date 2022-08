Xử phạt nam Tiktoker đăng clip chê bai người miền Trung 10 triệu đồng

Ngày 22/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 10 triệu đồng đối với H.N.M, chủ tài khoản TikTok “H.M” – người từng gây dậy sóng trong dư luận, cộng đồng mạng với clip xúc phạm người miền Trung “keo kiệt, bủn xỉn”, “không có tinh thần, cống hiến cho xã hội” vào hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Công an làm việc với nam Tiktoker đăng clip chê bai người miền Trung vào ngày 12/8 vừa qua.

Trước đó như Báo Công Thương đã đưa tin, vào ngày 12/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập đối với H.N.M – chủ tài khoản TikTok “H.M” (tên gọi khác “hoangminhkhumbeo; sinh năm 1999, địa chỉ thường trú: Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú: Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng) để làm rõ về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Cụ thể, ngày 5/8, tài khoản Tiktok “H.M” đăng tải 01 video với nội dung “Bạn nghĩ sao về người miền Trung” thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Video trên nhận được sự quan tâm rất lớn với hơn 3,8 triệu lượt xem, 54,9 nghìn lượt thích, 23,7 nghìn lượt bình luận và 13 nghìn lượt chia sẻ. Đáng chú ý, trong video này, ngoài các nhân vật khác thì chính H.N.M trực tiếp cung cấp thông tin cho rằng “người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội, không có tinh thần đất nước… nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại…”.

Ngoài việc đăng tải trên TikTok, H.N.M còn đăng tải video nói trên trên trang Facebook cá nhân nhằm tăng mức độ “phủ sóng”, để nhiều người biết đến. Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến chủ quan, phiến diện của H.N.M, cho rằng hành động của M là phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Mục đích H.M làm video với nội dung nêu trên nhằm "câu view", "câu like" gây bức xúc dư luận.

Quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị chức năng khác có liên quan để làm rõ H.N.M có dấu hiệu vi phạm hình sự hay không theo Điều 116: Tội phá hoại chính sách đoàn kết, Điều 156: Tội vu khống (Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuy nhiên, qua kết quả điều tra, xác minh, hành vi của H.N.M chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, do đó Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đối với H.N.M theo quy định.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, H.N.M đã nhận thức hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của bản thân là vi phạm pháp luật. Hành vi của M. là vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M. với hình thức: PHẠT TIỀN, mức phạt: 10.000.000 đồng. Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính phạt cao nhất đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật của H.N.M vì có các tình tiết tăng nặng như: mức độ tán phát thông tin sai sự thật rộng rãi, được nhiều lượt tương tác, quan tâm, dư luận lên án, bức xúc; vi phạm hành chính nhiều lần (trước đó, bản thân M từng xây dựng, chỉnh sửa, cắt ghép nhiều clip có nội dung sai sự thật khác nhau đăng tải trên kênh Tiktok).

Ngay sau khi tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng chuyển hồ sơ kết quả xử lý đến Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để tiếp tục làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của H.N.M trước đây theo quy định.

Công dân có quyền tự do ngôn luận qua việc đưa thông tin lên mạng xã hội nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Việc “cuồng ngôn” xâm phạm uy tín, danh dự của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật.

Đối với H.N.M – “người làm nội dung” trên nền tảng mạng xã hội, “bản án” “tẩy chay” của người dùng và mức xử phạt của cơ quan chức năng là lời kết cho một tiktoker “lầm đường lạc lối”. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các Tiktoker chuyên xây dựng nội dung “bẩn” câu view, câu like nhằm “kiếm tiền” từ các nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng mạng xã hội.

