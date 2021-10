Xe ô tô Camry bẹp rúm, bánh xe phát nổ sau khi bị cây cổ thụ đổ trúng

Liên tiếp cây cổ thụ đổ trong cơn mưa lớn

Khoảng 9h20 sáng nay (11/10), do ảnh hưởng của mưa lớn, một cây me cổ thụ trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ đổ xuống đè bẹp 1 ô tô Camry đang dừng đỗ dưới lòng đường.

Ghi nhận tại hiện trường, cây me có tuổi đời hàng chục năm, đường kính khoảng 60cm đã bật gốc, trơ bộ rễ nông.

Ảnh hưởng của vụ việc, hàng chục m2 đá lát vỉa hè cũng bị trồi lên theo. Trước khi đổ vào xe ô tô Toyota Camry, cây đổ đã làm cong gập một biển báo giao thông trên tuyến phố này.

Hiện trường cây cổ thụ đổ đè bẹp ô tô Camry đang dừng đỗ dưới lòng đường trên phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động một xe cứu hoả tới hiện trường phối hợp cùng công nhân cây xanh cưa cây giải phóng giao thông tại khu vực.

Thông tin ban đầu, xe ô tô bị hư hỏng toàn bộ phần đuôi, 2 bánh xe bị nổ trước sức nặng của cây cổ thụ đổ xuống.

Theo người dân sinh sống ở đây, cây me trên xanh tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu mục ruỗng.

Mưa lớn khiến cây cổ thụ bị bật gốc, đổ chắn ngang phố Hàng Lược trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Trước đó, vào khoảng 12h40 ngày 10/10, một cây xà cừ cổ thụ bất ngờ đổ chắn ngang đường phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Vị trí cây đổ trước cửa số nhà 12 Hàng Lược, là nơi vừa được lát lại vỉa hè bằng đá mới. Khi đổ, cây xà cừ có đường kính gần 50cm này bật gốc đố về phía đối diện chắn ngang đường.

Rất may vào thời điểm trên, phố Hàng Lược thưa vắng người qua lại, các cửa hàng ăn uống cũng bán hàng online chủ yếu, nên không tập trung đông người gây thiệt hại.

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hướng dẫn, phân luồng người dân lưu thông từ phố Hàng Cót về đi theo hướng Hàng Gà, Hàng Điếu về trung tâm hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời, liên hệ với cơ quan chức năng tiến hành cưa cây thành từng đoạn, giải phóng đường đi.

Bảo đảm an toàn giao thông trong mưa bão

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, dự báo tình hình Hà Nội sáng nay (11/10) mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7, từ 6h sáng, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã triển khai cán bộ, chiến sĩ chốt trực tại các điểm nút giao thông, tổ chức các tổ tuần tra kiểm soát sẵn sàng giúp đỡ người dân gặp khó khăn khi lưu thông trên đường trong mưa bão.

Ghi nhận, tại các điểm giao thông quan trọng như đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Chương Dương, đường Cầu Diễn, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, đường Giải Phóng, phố Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng… mật độ giao thông ở mức bình thường, phương tiện ra đường chủ yếu là ô tô di chuyển ở tốc độ vừa phải không gây ùn tắc.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, cán bộ, chiến sĩ mặc áo mưa phản quang làm nhiệm vụ phân luồng, điều hành giao thông tại các giao cắt, các điểm dễ ngập úng.

"Cán bộ, chiến sỹ mặc áo phản quang, sẵn sàng là "cọc tiêu" hướng dẫn phương đi lại an toàn khi xảy ra úng ngập, mưa lớn tầm nhìn bị hạn chế", Thiếu tá Chiến nói.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho hay, vào thời điểm mưa to, gió lớn, tầm nhìn của các tài xế bị ảnh hưởng, nhất là tài xế xe máy thường bị gió thổi mạnh làm tay lái bị chao đảo, rồi áo mưa che vào mặt, khuất tầm nhìn...

"Người dân nên hạn chế qua cầu vào những lúc mưa to, gió lớn, nếu không có việc cần thiết không nên ra đường trong những ngày mưa bão thế này, khá nguy hiểm", Trung tá Ngọc nói.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, từ sáng sớm các xe cảnh sát 113 đã ứng trực tại những điểm hay ùn tắc và có khả năng ngập lụt như ngã tư Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu phối hợp cùng Cảnh sát giao thông bảo đảm an toàn.

"Các lái xe cần lưu ý thời tiết mưa lớn che khuất tầm nhìn và ánh sáng nên khi di chuyển tại những phố nhỏ khuất tầm nhìn cần bật đèn sương mù. Hạn chế đỗ xe dưới gốc cây cổ thụ và những tuyến đường thường xuyên úng ngập", Trung tá Thạch khuyến cáo.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao thông