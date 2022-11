Xe máy va chạm xe đầu kéo, thanh niên tử vong lúc rạng sáng

Sáng nay (24-11), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo trên quốc lộ 1 làm một thanh niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gần 3 giờ sáng cùng ngày, anh N.T.S (21 tuổi, quê Trảng Bom, Đồng Nai) chạy xe máy biển số 60F2-203.30 trên quốc lộ 1 hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Hiện trường tai nạn.

Khi đến trước khu di tích Đền Hùng (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An giáp với TP Thủ Đức) thì tông vào hông phải của chiếc xe đầu kéo do tài xế N.V.N (26 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều đang rẽ phải để vào cổng khu di tích Đền Hùng.

Cú tông mạnh làm nam thanh niên ngã xuống đường chết tại chỗ. Chiếc xe máy vỡ nát.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Riêng chiếc đầu kéo dừng cách hiện trường khoảng 20m.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An và Đội CSGT Rạch Chiếc có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Chiếc đầu kéo liên quan.

Được biết, trước cổng khu di tích Đền Hùng là bãi đất trống nên thường có nhiều phương tiện tấp vào đây đậu để tài xế ngủ và ăn khuya.

