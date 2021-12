Xe đua Go Kart tự chế tại Bắc Giang

Sau khi chiêm ngưỡng sản phẩm, nhiều người hiểu lầm rằng đây là tác phẩm của một thợ máy chuyên nghiệp.

Người làm nên chiếc xe thể thao độc đáo này là anh Bình Hải, 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Giang. Trao đổi với Tiền Phong, anh nói: “Đã từ lâu mình luôn quan tâm tới kỹ năng drift của các tay đua nổi tiếng thế giới. Do đó, để có thể tập luyện bộ môn này, mình quyết định tự tay tạo ra một mẫu Go Kart phù hợp với bản thân”.

Đua xe công thức 1 hay còn gọi là F1 là giải đấu giành cho các tay đua chuyên nghiệp. Nhưng ít ai biết rằng trước đó những tay đua này đều tập luyện với xe Go Kart. Đây là loại phương tiện có trọng tâm rất thấp, động cơ mạnh và không có sự giúp đỡ của các thiết bị trợ lực nào. Điều này đòi hỏi người lái phải hoàn toàn vững tay để kiểm soát cuộc đua.

Để sở hữu một chiếc xe đua Go Kart tiêu chuẩn, người mua phải bỏ ra hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa sản xuất dòng xe này nên phải nhập khẩu về từ Australia. Xe đua Go Kart thường sử dụng động cơ hai thì hoặc động cơ từ máy phát điện. Vì vậy, sản phẩm của anh Hải lại càng trở nên độc lạ vì là mẫu Go Kart của người Việt sản xuất và có động cơ 2 thì.

Chiếc xe sở hữu động cơ hai thì mạnh mẽ.

Đam mê là thế, nhưng chế tạo chiếc xe không phải là chuyện đơn giản. Do công việc mưu sinh gần như chiếm trọn ngày, chỉ thời gian rảnh rỗi chủ xe mới có thể tìm hiểu và lên ý tưởng cho dự án. Chàng trai đến từ Bắc Giang phải thu gom các linh kiện từ nước ngoài bao gồm bốn bánh xe, vô lăng, thước lái và phanh đĩa suốt một năm rồi mới có thể bắt tay vào làm. Tổng giá tiền nguyên vật liệu rơi vào khoảng 30 triệu đồng.

Khung xe chủ yếu sử dụng chất liệu sắt thép.

Khi đủ các phụ kiện, vào tháng 8 năm 2019, anh Hải bắt đầu đi vào quá trình sản xuất và chỉ trong một tháng đã hoàn thành. Công đoạn lâu và yêu cầu sự tỉ mỉ nhất là lúc lên bản vẽ và uốn hàn khung sắt, mất năm ngày. Điều tiên quyết dẫn đến sự thành công của việc tạo khung là phải làm sao cho nó có kích cỡ phù hợp với vị trí ngồi của người lái. Những công đoạn tiếp theo được anh Hải đánh giá là khá đơn giản khi chỉ cần lắp đặp các phụ kiện lên xe.

Chủ xe cần phải có một hình vẽ chi tiết để có thể làm ra sản phẩm.

‘Trái tim’ của chiếc Go Kart là động cơ đến từ mẫu mô tô Honda Nova Dash 2 thì sản xuất năm 2000. Nó cho công suất cực đại 21 mã lực. Sau khi đo qua GPS, tốc độ tối đa của chiếc xe đạt 90 km/h, khiến chủ xe hết sức bất ngờ.

Động cơ đến từ Honda là thứ cung cấp sức mạnh cho cỗ máy này.

Sau khi hoàn thành, chủ sở hữu rất hài lòng về kiểu dáng chiếc xe vì có nhiều điểm tương đồng với Tony Kart (hãng sản xuất Go Kart nổi tiếng trên thế giới). Vì không thể lăn bánh trên đường giao thông, anh Hải phải tìm những khu vực an toàn và chuẩn bị bộ đồ bảo hộ mới có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn nhận được nhiều sự khen ngợi từ bạn bè và mọi người xung quanh vì sự mới lạ.

Một sản phẩm của Tony Kart.

Hiện nay, sản phẩm của anh Hải đã được bán với giá 30 triệu đồng. Và không dừng tại đó, người thợ cơ khí ‘tay ngang’ đang ấp ủ tự chế thêm một mẫu Go Kart có chất lượng vượt trội hơn sản phẩm đầu tiên này.

Tác giả: Trần Đình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong