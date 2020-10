Xe chở bánh tét, bánh kẹo 'hướng về miền Trung' gặp nạn trên cao tốc

Lúc 6 giờ 5 phút sáng 23 -10, trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa phận huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe tải chạy cùng chiều khiến một xe bị lật, tài xế bị thương ở đầu, tay.

Chiếc xe tải bị lật trên đường cao tốc sau va chạm

Theo đơn vị vận hành tuyến cao tốc, vào thời điểm trên, xe tải BKS 72C-150.20 và xe tải BKS 47-162.26 lưu thông cùng chiều, đến địa điểm trên thì va chạm với nhau. Hậu quả, xe tải BKS 47C bị lật, tài xế trên xe này bị thương ở đầu, tay; xe 72C bị hư hỏng nhẹ.

Tài xế bị thương ở đầu, tay - được một đoàn cứu trợ khác đưa ra Đà Nẵng cấp cứu

Xe BKS 47C đang chở hàng cứu trợ từ tỉnh Đắk LắK ra miền Trung thì gặp nạn. Trên xe ghi dòng chữ "Đoàn cứu trợ miền Trung" (thôn 8 - thôn 10, xã Krông Buk, Krông Pắc, Đắk Lắk).

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bánh kẹo, nước ngọt, bánh chưng, bánh tét trên xe bị lật được đưa lên xe khác để tiếp tục hướng ra miền Trung

Sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế điều khiển xe tải 47C được một đoàn thiện nguyện khác đang ra miền Trung cứu trợ chở ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Hàng hóa cứu trợ trên xe cũng được một số đoàn thiện nguyện ở tỉnh Đắk Lắk bốc lên xe để thẳng hướng miền Trung, kịp thời đưa đến tay bà con vùng lũ.

Tác giả: T.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động