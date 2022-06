Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành khu vực kinh tế động lực của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Đình Hà).

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, bà Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An (đơn vị tư vấn) cho biết, KKT Đông Nam Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007; Quy hoạch chung xây dựng KKT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-TTg ngày 21/10/2008.

Sau hơn 12 năm triển khai, thực hiện Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An năm 2008, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tế cũng nảy sinh một số tồn tài, bất cập cần giải quyết nhằm thúc đẩy phát triển KKT Đông Nam Nghệ An.

Phạm vi quy hoạch KKT Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích 20.776,47ha, gồm: Phần hiện hữu (khu vực 1) có diện tích 18.826,47ha; phần điều chỉnh tăng thêm khu công nghiệp Hoàng Mai và khu công nghiệp Đông Hồi (khu vực 2) có diện tích 1.200ha; phần điều chỉnh tăng thêm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (khu vực 3) có diện tích 750ha.

Báo cáo cũng nêu rõ, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam và định hướng phát triển tỉnh Nghệ An; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng và trung tâm logistics; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng, chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc điều chỉnh quy hoạch đồng thời xác định mục tiêu xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An thành khu vực kinh tế động lực của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ, hiện đại; có không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả; làm cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu chức năng đặc thù.

Đồ án đưa ra dự báo dân số và nhu cầu sử dụng đất đai của KKT đến năm 2030 là 160.000 – 180.000 người; đến năm 2040, dân số là 200.000 – 280.000 người.

Về định hướng phát triển không gian tổng thể, đồ án xác định tổ chức không gian và phát triển KKT Đông Nam Nghệ An với các dự án động lực là dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực làm trọng tâm phát triển cho KKT, từ đó lan tỏa phát triển các khu chức năng kèm theo như đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Các khu vực được điều chỉnh trên cơ sở giảm thiểu tối đa di dời dân cư, gắn với chỉnh trang, sắp xếp lại hợp lý các khu dân cư đảm bảo tập trung quỹ đất phát triển các khu chức năng có khả thi và hiệu quả cho KKT.

Góp ý cho Đồ án, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh đánh giá, nội dung đồ án bám sát các yêu cầu của nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nội dung đồ án đã nêu tổng quan đầy đủ các yếu tố điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế xã hội cũng như tiềm năng phát triển của KKT…

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng đồ án, đơn vị tư vấn cần đánh giá sâu hơn mối liên hệ vùng; cần rà soát, tính toán và làm rõ hơn cơ sở dự báo dân số cũng như quy mô sử dụng đất; bổ sung sự cần thiết lập quy hoạch nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập về giao thông đường bộ, hạn chế về giao thông đường thủy; rà soát hiện trạng sử dụng đất, trong đó có đất rừng; làm rõ định hướng phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng; quan tâm nhiều hơn đến hoạt động cấp, thoát nước, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường…

Vụ trưởng Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Hội đồng, sớm nâng cáo chất lượng, hoàn thiện hồ sơ Đồ án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, để UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Tác giả: Linh Đan

Nguồn tin: Báo Xây Dựng