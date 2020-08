Xác minh người đàn ông mang lẵng hoa ghi "Cục Báo chí chúc mừng" đi tặng công an

Sáng nay 21-8, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa để xác minh một trường hợp nghi giả danh là người của Cục Báo chí.

Lẵng hoa mà đối tượng giả danh người của Cục Báo chí mang tới chúc mừng một đơn vị công an

Theo văn bản được Cục Báo chí (thuộc Bộ TT-TT) phát đi ngày 20-8 gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở TT-TT tỉnh Thanh Hóa có nội dung: Theo phản ánh của một số phóng viên thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, trong dịp Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-2020), tại Thanh Hóa đã có người mang lẵng hoa ghi là "Cục Báo chí chúc mừng" đến tặng một đơn vị công an và chụp hình lưu niệm với một cán bộ của đơn vị này.

Đối với phản ánh như trên, Cục Báo chí khẳng định trường hợp trong hình không phải là người của Cục Báo chí và thời gian qua, Cục Báo chí không cử cán bộ, không gửi lẵng hoa chúc mừng công an ở các địa phương.

Vì vậy, Cục Báo chí đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở TT-TT tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, xác minh sự việc, nếu có vi phạm đề nghị, xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phong Sơn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động