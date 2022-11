Xác định được 3 nghi can hành hạ người đàn ông trên tàu cá

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông bị hành hạ trên tàu Người đàn ông bị 2 thuyền viên dùng kìm bẻ tay, bấm vào môi. Sự việc được nghi ngờ xảy ra trên tàu ở vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.

Ngày 17/11, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) yêu cầu công an địa phương báo cáo vụ thuyền viên của tàu cá bị nhóm đồng nghiệp hành hạ trên tàu. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 3 nghi can và 2 nạn nhân cùng là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu BT 97993-TS.

Nói với Zing, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, cho biết cơ quan điều tra đã 3 lần yêu cầu chủ tàu là bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là Năm Bộ) đưa phương tiện vào đất liền để xử lý các nghi can. Tuy nhiên, đến nay tàu cá BT 97993-TS vẫn còn ngoài khơi.

Có đến 2 nạn nhân

Nguồn tin của Zing có được cho thấy ngày 28/5, anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản mang số hiệu BT 97993-TS. Hai ngày sau đó, ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) trình báo với Công an thị trấn Sông Đốc rằng ngư phủ này cũng bị đánh gây thương tích trên tàu cá BT 97993-TS.

Hai nạn nhân trình bày rằng ngày 4/1, tàu cá BT 97993-TS của bà Hà đã xuất bến tại cửa sông Ông Đốc. Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tên thường gọi là To, con ruột bà Hà) làm tài công. Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi).

Nghi can Nguyễn Văn Hùng.

Vài ngày sau đó, Đoàn Văn Hùng không làm biển được, nên đi nhờ tàu cá khác vào bờ. Lúc này, bà Hà đưa anh Bình ra biển hoạt động cùng các thuyền viên khác.

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn, Tỵ và Nguyễn Văn Hùng đánh gây thương tích. Cụ thể là dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cây răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, ông Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Qua làm việc với công an, anh Bình và ông Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị.

“Công an thị trấn Sông Đốc yêu cầu Hà điều ghe vào bờ để làm rõ vụ việc, nhưng bà Hà chưa đưa ghe vào bờ. Vì vậy, công an chưa xử lý được vụ việc”, lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời nói với Zing.

Vào cuộc điều tra

Theo Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, 3 nghi can hành hạ anh Bình và ông Trung được công an xác định là Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ và Nguyễn Văn Hùng.

Do bà Hà không đưa phương tiện vào bờ, UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo công an huyện phối hợp với Đồn biên phòng Sông Đốc yêu cầu bà Hà điều phương tiện vào bờ để làm việc với các nghi can trên tàu cá.

“Khi làm rõ vụ việc nếu có dấu hiệu phạm tội, thì tiếp nhận tin báo và khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật”, ông Trần Tấn Công chia sẻ.

Ngày 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 clip lại cảnh nhóm ngư dân hành hạ người đàn ông khiến mắt người này sưng húp, miệng chảy máu. Hình ảnh của 2 clip cho thấy vụ việc xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển.

Một trong 2 nạn nhân bị hành hạ trên tàu cá.

Clip thứ thứ nhất dài 2 phút 4 giây ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi sưng húp bị 2 người đàn ông hành hạ dã man. Họ dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay.

Sau những lần bị dùng kìm bấm vào cơ thể, nạn nhân chỉ biết la lên từng cơn và năn nỉ: "Tha cho tui đi Hùng, tha cho tui đi Hùng". Tuy nhiên, người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện hành động man rợ.

Clip cũng cho thấy những người xung quanh không có hành động căn ngăn, mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân: “Từ đây trở lên mày kêu đến tên tau, tao đánh mày liền”.

Ở clip thứ 2, nạn nhân bị một thanh niên dùng kìm bấm vào trái tai và một người lớn giọng nói hỏi "tao nói mày có sai không". Nạn nhân đáp “sai” và hứa “từ đây tới vô luôn, không có gì nữa hết”.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn