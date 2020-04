Xác định 2 người liên quan đến vụ xác chết trôi sông Sài Gòn được công nhân phát hiện

Ngày 20/4, Công an TP HCM đang làm việc với 2 người liên quan đến vụ thi thể ông Đ.P.C. (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình) nhét trong bao tải, vứt trên đường ở quận Gò Vấp.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận ông C. bị điện giật tử vong nên sợ hãi, quá hoảng sợ nên nhét thi thể ông C. vào bao tải chở đến đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để vứt.

Bên cạnh đó, 1 người chạy xe máy vứt bao tải chứa thi thể ông C. cũng đã được công an xác định.

Khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan chức năng cho hay ông C. tử vong là do phù phổi cấp. Trên người nạn nhân không có vết thương do đâm, chém gây ra.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, công nhân thuộc Công ty dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi gom rác trên đường Phan Văn Trị và phát hiện 1 bao tải màu xanh trên vỉa hè nên mở ra xem.

Tại đây, nam công nhân tá hỏa bởi bên trong bao tải là thi thể một nam giới. Ngay sau đó, người công nhân nay đã điện báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Khánh Kim

Nguồn tin: toquoc.vn