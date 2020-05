Xả kho, chiếc ô tô này đang được giảm giá kỷ lục gần 140 triệu tại Việt Nam

Tùy lượng xe còn tồn ở từng đại lý, Mitsubishi Triton phiên bản 4x4 AT sản xuất năm 2019 có thể giảm 120 triệu, thậm chí tới 138 triệu đồng. Chương trình được hãng xe Nhật đưa ra để xả hàng tồn trước khi có những kế hoạch bán hàng trong năm nay.

Mức giá giảm không thống nhất giữa các đại lý bởi tùy thuộc lượng xe còn, màu sắc. Một số đại lý ở Hà Nội báo mức thấp nhất cho mẫu bán tải là 680 triệu, trong khi giá niêm yết 818 triệu, tức xe giảm 138 triệu đồng. Người bán cho biết đây là mức giảm giá mạnh tay nhất kể từ khi Triton bản nâng cấp facelift về Việt Nam.

Mitsubishi Triton phiên bản 4x4 AT sản xuất năm 2019 có thể giảm gần 140 triệu đồng.

Mitsubishi Triton đang được bán ra với 7 phiên bản. Chỉ có duy nhất phiên bản Triton 4x4 AT được giảm giá mạnh trong đợt này. Bản này nằm dưới 2 bản 4x4 AT Premium và 4x2 AT Premium, có giá niêm yết 818,5 triệu đồng. Giá ưu đãi còn thấp nhất 680 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với mức giảm tiền mặt lên đến 138,5 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua bản này còn được tặng nắp thùng, camera lùi hoặc đổi nắp thùng thành bảo hiểm vật chất.

Theo chia sẻ từ người bán, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng với lô Triton sản xuất từ năm 2019. Các màu "hot" cũng không còn. Những chiếc xe đang được chào giảm giá có màu kén khách hơn như xám, bạc và nâu.

Mitsubishi Triton 4x4 AT có gần như toàn bộ tiện nghi cao cấp nhất, chỉ thiếu các trang bị an toàn như cảnh báo va chạm sớm, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo điểm mù... so với bản Premium. Xe có đầy đủ hệ thống chiếu sáng LED tự động, vành 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình 6,75 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hoà 2 vùng tự động...

Phiên bản này được trang bị động cơ 2,4 lít diesel, công suất 181 PS và mô-men xoắn 430 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu 4WD-II. Xe có chế độ chọn địa hình offroad và cài cầu điện tử. Khoảng sáng gầm của bản 4x4 AT ở mức cao nhất là 220 mm.

Trong cùng thời điểm này, Ford Ranger cũng giảm giá. Phiên bản Triton 4x4 AT được định vị cạnh tranh Ranger 4x4 AT Limited. Phiên bản Ranger đang được giảm giá từ 799 triệu còn 750 triệu đồng tại đại lý. Mức giá này cao hơn khoảng 70 triệu đồng so với đối thủ đến từ Nhật.

Theo số liệu của VAMA trong tháng 4, Triton bán 91 xe, sau bốn tháng là 491 xe. Con số này ở Ranger lần lượt là 481 và 2.380 xe.