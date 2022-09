Vụ xâm hại nữ sinh lớp 6 ở Nghệ An: Công an xác nhận nghi can đã tử vong

Lãnh đạo xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn có một trường hợp tử vong tại nhà riêng. Người tử vong là ông P.H (SN 1951), trú tại thôn Lâm Trường, xã Tiền Phong.

Về nguyên nhân tử vong, lãnh đạo Công an huyện Quế Phong xác nhận, ông H. chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Đối tượng nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 ở huyện Quế Phong đã tử vong.

Như đã đưa tin, thấy con gái đang học lớp 6 có biểu hiện bất thường nên gia đình đã gặng hỏi thì cháu nói bị bảo vệ trường xâm hại. Gia đình đưa cháu đi siêu âm thì nhận được kết quả nữ sinh đã mang thai hơn 1 tháng.

Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Quế Phong tố cáo ông P.H.

Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ ông H. Tiến hành củng cố tài liệu, Công an huyện Quế Phong cho ông H. tại ngoại chờ kết quả giám định bào thai của nữ sinh lớp 6. Ông H. được tại ngoại 7 ngày thì xảy ra sự việc trên.

Được biết, đến thời điểm này Công an huyện Quế Phong mới khởi tố vụ án trên chứ chưa khởi tố bị can. Đến cuối giờ trưa nay 30/9, Công an đang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: ĐSPL/NĐT