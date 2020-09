Vụ trinh sát đào đất thu giữ lô ma túy trị giá 10 tỷ đồng: Tiết lộ về "ông trùm" Trần Văn Khánh

Ngày 28/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án ma túy lớn vừa triệt phá do "ông trùm" Trần Văn Khánh (SN 1963, trú xóm Long Sơn, xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) cầm đầu.

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, Khánh nghiện ma túy lâu năm, có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". "Ông trùm" được biết đến bởi sự tinh quái, liều lĩnh và có các mối quan hệ xã hội rộng khắp.

Khánh mới ra tù vào năm 2017. Nhà "ông trùm" kín cổng cao tường, và Khánh thường ở lì trong nhà không đi đâu, không có biểu hiện hoạt động, song khi các đối tượng đưa ma túy đến thì "ông trùm" này sẽ cất giấu. Gia đình Khánh có "truyền thống" hoạt động phạm tội khi trong số 3 người con thì con gái đang thụ án chung thân về ma túy, con trai đầu có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"...

Đối tượng Trần Văn Khánh (áo trắng) và tang vật. Ảnh: Lao động

Ngày 7/9, Ban chuyên án nhận được nguồn tin các đối tượng trong đường dây do Khánh cầm đầu sẽ mang một lượng ma túy tổng hợp xuống TP. Vinh để vận chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ. Theo đó "ông trùm" phân công cho Hoàng Văn Lĩnh (SN 1993), Hoàng Thế Thành (SN 1992), cùng trú xóm Long Tiến, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, sẽ đưa "hàng" đi giao dịch.

Đối tượng Lĩnh ranh ma, do nghi ngờ có sự theo dõi của lực lượng chức năng nên đối tượng quyết định xuống Vinh trước 3 ngày để thu hút sự chú ý của cơ quan Công an vào mình nhằm để Thành đưa "hàng" di chuyển trót lọt. Còn Thành sẽ đi ô tô từ Thanh Chương xuống Vinh và gặp Lĩnh sau.

Khoảng 16h30 ngày 7/9, khi xe bán tải chở Thành, em họ Thành (đi cùng Thành vào TP.HCM gặp họ hàng) cùng một số người khác đi đến khu vực phường Cửa Nam, TP.Vinh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua khám xét, tổ công tác đã thu giữ 3kg ma túy đá được cất giấu tinh vi trong chiếc balo học sinh. Đây là balo của em họ Thành do Lĩnh chỉ đạo bỏ ma túy vào nhằm "ngụy trang", cũng như dặn Thành khi lên xe và trên đường đi thì tất cả đều phải coi như không quen biết nhau.

Cùng thời điểm, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Linh khi đối tượng đang chờ Thành ở nhà trọ thuộc khu vực khối 2, phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Cũng cùng thời điểm, cơ quan chức năng ập vào bắt, khám xét nhà "ông trùm" Trần Văn Khánh và Hoàng Văn Phương (SN 1980), Nguyễn Tài Tuyên (SN 2001), Nguyễn Cảnh Thiên (SN 1998), đều trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương tại nhà riêng của Phương.

Ma túy được cho vào thùng sơn rồi chôn dưới các gốc cây tiêu trong vườn nhà Khánh. Ảnh: Công an Nhân dân

Tại nhà Khánh, lực lượng chức năng nhận định có thể đối tượng chôn giấu ma túy dưới vườn nên tổ công tác đã quyết định đào các vị trí nghi ngờ lên.Qua đó phát hiện, thu giữ 13 bánh heroin, 7kg ma túy đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp được đối tượng bọc trong nilon, giấu trong các thùng sơn chôn dưới gốc cây tiêu trong vườn nhà.

Quá trình bắt giữ Phương, Tuyên, Thiên và Lĩnh, lực lượng Công an cũng thu giữ 221 viên ma túy tổng hợp và 10g ma túy đá...

Được biết, lô ma túy khủng được thu giữ trong đường dây do "ông trùm" Trần Văn Khánh cầm đầu giá trị lên đến 10 tỷ đồng.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Khánh, Hoàng Văn Lĩnh, Hoàng Thế Thành, Hoàng Văn Phương về các hành vi: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Tài Tuyên, Nguyễn Cảnh Thiên về hành vi không tố giác tội phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

