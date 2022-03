Vụ thi thể nữ giới trong buồng tắm khách sạn từng gây xôn xao đất Cảng

Cuối năm 2021, Tòa án nhân dân nhân TP Hải Phòng đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Việt Hùng (SN 1983, thường trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) về tội các tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, giết người man rợ. Chỉ trong một ngày, hắn sát hại người tình, sau đó đi tới nhà ông chủ chém nạn nhân liên tiếp khiến ông bị thương tích nặng.

Theo trang thông tin điện tử Viện KSND TP Hải Phòng, tại tòa, dù bị cáo Hùng luôn quanh co chối tội, "đổ lỗi" do có sử dụng điếu "cỏ" nên bị ảo giác chứ bản thân bị cáo không có ý định giết và chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Tuy nhiên, HĐXX sau đó nhận định, việc truy tố của Viện KSND TP Hải Phòng là đúng người, đúng tội, đồng thời tuyên phạt bị cáo Hùng án tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

"Đây là mức hình phạt thích đáng với tội phạm bị cáo thực hiện, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật", nguồn trên dẫn nhận định của HĐXX.

Tờ An ninh Hải Phòng/Công an nhân dân dẫn cáo trạng vụ án cho biết, sáng 21/3/2021, nhân viên một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền trình báo công an, về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong buồng tắm phòng 303 của khách sạn này.

Nạn nhân là chị H.T.T.B. (SN 1977, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng), tử vong do bị chèn ép đường hô hấp dẫn đến ngạt thở.

Chiều hôm đó, công an tiến hành thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hùng. Hùng được đưa tới khu vực bãi đất chân cầu An Đồng chỉ vị trí ném điện thoại của nạn nhân B.

Đối tượng này sau đó khai nhận, hắn và chị B. có quan hệ tình cảm. Cả hai thuê phòng khách sạn vào tối 20/3. Sau khi có quan hệ tình dục, hai bên mâu thuẫn cự cãi vì Hùng nghi ngờ người tình có người khác nên đã bóp cổ. Khi chị B. chạy vào buồng tắm, đối tượng chạy theo bóp cổ và đè ngửa nạn nhân xuống. Hắn tiếp tục dùng chân phải đè vào cổ nạn nhân ấn mạnh xuống nền nhà.

Đáng nói, khi nạn nhân vẫn thoi thóp, hắn còn cố dùng chân ấn vào cổ nạn nhân đến khi bất động.

Cũng theo nguồn trên, thời điểm nhân viên khách sạn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào kiểm tra vì nghi có bất thường, phát hiện người phụ nữ đã chết trên nền nhà tắm, trên người không mảnh vải che thân. Người đàn ông đi cùng chị này thời điểm thuê phòng đã biến mất.

Còn đối tượng Hùng sau khi cuỗm điện thoại cùng một số tài sản của chị B. đã đi về nhà. Sau đó, hắn tiếp tục nghĩ tới ông chủ là T.V.H. (SN 1970, trú tại Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) và món nợ 30 triệu của hắn với ông chủ.

Hắn đem theo con dao phay, cùng tiền vàng mã tới tìm ông chủ. Đặt phong bì chứa tiền âm phủ xuống, gã bảo đó là tiền trả nợ rồi xin nghỉ việc để đưa mẹ đi khám bệnh.

Trong lúc ông chủ hỏi han tình hình, hắn rút dao chém liên tiếp vào phần đầu nạn nhân. Anh rể của ông H. vào can ngăn cũng bị Hùng chém vào tay. Một số người khác sau đó đoạt được con dao từ tay kẻ thủ ác. Hậu quả vụ việc khiến ông H. tổn hại 35% sức khỏe, người anh rể tổn hại 10%.

