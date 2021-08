Vụ sửa điểm cho học sinh: Hơn 2.000 điểm được sửa, xóa

Ngày 5/8, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa cho biết, đã nhận được văn bản của Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc báo cáo vụ sửa điểm tại Trường THCS Ngư Lộc.

Theo đó, kết quả kểm tra sổ điểm Vnedu, vào phần "chỉnh sửa điểm", hệ thống cho ra rằng: Thống kê chỉnh sửa điểm gồm 45 người sửa điểm với 2.118 con điểm được sửa, xóa. Trong đó có 1.157 điểm có thông tin "xóa" và 961 con điểm có thông tin "sửa".

Trong số 961 con điểm có thông tin "sửa" có 125 lượt sửa điểm cuối học kỳ 2; có 206 con điểm sửa điểm đánh giá giữa học kỳ 2, có 630 sửa điểm đánh giá thường xuyên học kỳ 2.

Trường THCS Ngư Lộc - nơi xảy ra tình trạng sửa điểm cho học sinh.

Báo cáo cũng thống kê từ ngày 9/5 đến ngày cập nhật cuối cùng là ngày 20/5/2021 có 726 lượt sửa điểm. Trong đó, cuối học kỳ 2 có 22 lượt sửa điểm lên và 96 điểm sửa xuống, 7 trường hợp sửa điểm không thay đổi.

Đặc biệt, trường hợp giáo viên Nguyễn Xuân Hùng, dạy môn Toán nhưng cũng đã sửa điểm cuối kỳ 2 trong sổ điểm điện tử của môn Ngữ văn, Tin học và Công nghệ.

Báo cáo nêu rõ: "Dù không được nhà trường phân công giảng dạy các bộ môn trên nhưng giáo viên Nguyễn Xuân Hùng vẫn tiến hành sửa điểm các môn học này không đúng quy định".

Lý do sửa đối với các giáo viên sửa điểm kiểm tra thường xuyên, do quá trình thực hiện kế hoạch môn học trong cả kỳ học, số lần kiểm tra thường xuyên của học sinh nhiều hơn con số điểm tối thiểu theo quy định, nên giáo viên căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh để chọn các điểm đã được kiểm tra để đưa vào tính điểm trung bình trong học kỳ. Vì vậy, các con điểm đã nhập trước đó được sửa lại bằng con điểm học sinh đã đạt cuối kỳ.

Đối với các giáo viên sửa điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ, lý do "sửa", "xóa" được cho là do nhập điểm nhầm cho học sinh, sau đó phát hiện ra và tiến hành sửa điểm cho học sinh theo đúng trên bài kiểm tra; do chấm sót điểm hoặc cộng nhầm điểm thành phần trong bài kiểm tra; do làm tròn chưa chính xác; do lỗi đánh máy; do ý thức chủ quan trong quá trình sử dụng phần mềm…

Ngoài ra, nguyên nhân nữa được cho do năm học 2020 - 2021 là năm thứ 2 sử dụng sổ điểm điện tử bằng phần mềm Vnedu nên giáo viên sử dụng chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có quy định quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, nên chưa có hướng dẫn cụ thể cho giáo viên…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, trên cơ sở báo cáo thực tế của Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc, Sở sẽ có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT tổ chức triển khai kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan. Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có hình thức kỷ luật tùy mức độ vi phạm.

Trước đó, như đã thông tin, theo phản ánh của một giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, trong năm học 2020-2021 tại trường có hiện tượng giáo viên chỉnh sửa các điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ cho học sinh nhà trường.

Ngay sau đó, Sở GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc xác minh làm rõ. Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân (nếu có sai phạm).

Tác giả: Nguyễn Thùy

Nguồn tin: Báo Dân trí