Vụ phát hiện ô tô ở mép sông, thi thể phụ nữ dưới nước: Tay nạn nhân có vết cắt sâu

Ngày 10/8, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị L. (SN 1973, trú xóm 2, xã Công Thành, Yên Thành), được phát hiện tử vong dưới sông Đào vào 1 ngày trước. Cách thi thể nạn nhân 2km là chiếc ô tô cá nhân của người này.

Lãnh đạo UBND xã Công Thành cho biết, khoảng 14h ngày 9/8, cơ quan chức năng hoàn tất trục vớt thi thể nạn nhân L. lên bờ. Khi kiểm tra trên cơ thể thì phát hiện ở cổ tay nạn nhân có 1 vết cắt sâu. Nghi ngờ có uẩn khúc, người nhà đã nhờ cơ quan chức năng, cơ quan công an vào cuộc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc.

"Khi kiểm tra thì thấy cổ tay nạn nhân có 1 vết cắt rất sâu vào tận cơ tay. Cơ quan công an sau đó khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên khi khám nghiệm trên xe ô tô nạn nhân, hiện trường ở đó thì không thấy có vết máu nào. Các tài sản, chìa khóa xe để ở trên ô tô cả, cửa xe không khóa", một lãnh đạo xã Công Thành chia sẻ.

Đến khoảng hơn 20h ngày 9/8, cơ quan công an mới hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân về cho người nhà mai táng.

Được biết, ở địa phương nạn nhân L. là một người sống hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Gia đình bà L. có 2 nhà cao tầng hoạt động kinh doanh nhà nghỉ. Tuy nhiên thời gian gần đây, 1 căn nhà ở xã Công Thành không hoạt động nhà nghỉ nữa mà chuyển sang cho một công ty thuê sử dụng.

Thời điểm cơ quan chức năng mò tìm thi thể nạn nhân L.

Ngoài là chủ nhà nghỉ, công việc chính của bà L. là cán bộ của Xí nghiệp thủy lợi đầu mối, thuộc Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo Xí nghiệp thủy lợi đầu mối xác nhận, bà Nguyễn Thị L. là cán bộ quản lý thủy nông của đơn vị này. Trước đó, bà L. làm việc tại Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An từ khoảng năm 2001. Khoảng 6 năm trước, bà chuyển về làm quản lý thủy nông tại Xí nghiệp này.

"Ở công ty chị này bình thường hiền lành, không có biểu hiện gì khác. Gia đình có nói trong ngày và đêm 8/8 thì chị này không về nhà.

Đến sáng hôm qua (9/8) thì không thấy đến đơn vị làm việc. Sau khi gọi kiểm tra thì mọi người nói thấy xe chị L. ở mép bờ sông Đào, lãnh đạo Xí nghiệp thủy lợi đầu mối nói và cho biết, không rõ cuộc sống cá nhân thế nào, chỉ biết người này có làm thêm ngoài giờ ở một công ty bảo hiểm. Về chuyện nợ nần cá nhân cũng không thể biết có hay không.

Trước đó, vào sáng 9/8, người dân ở xã Công Thành đi qua khu vực sông Đào thì bất ngờ phát hiện một chiếc xe ô tô hiệu Kia morning đậu bên mép sông. Thấy chiếc xe đậu từ lâu mà không thấy người, nghi có chuyện chẳng lành nên người dân lập tức trình báo cơ quan công an để tìm kiếm.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội 4 huy động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sỹ và các trang thiết bị đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị L. (chủ chiếc xe trên) ở dưới sông, cách hiện trường phát hiện chiếc xe ô tô khoảng 2km.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc này.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị