Vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích (kỳ 2): Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Thời gian này H. đã bảo lưu kết quả học tập, còn đi đâu, làm gì thì không một ai rõ. Tuy vậy, qua thông tin của bạn bè H. được biết cháu H. có tham gia kinh doanh quần áo với mấy người bạn quen trên mạng (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) và bị lừa mất một số tiền lớn nên H. đã vay mượn tiền và máy tính của bạn bè mang cầm cố tại một số cửa hiệu cầm đồ nhưng không rõ mục đích để làm gì. Về việc này, gia đình anh N. đã được biết và cũng chính anh N. xuống Hà Nội chuộc lại tài sản cho con. Tuy nhiên, khi đi sâu vào xác minh, các chiến sĩ cảnh sát làm rõ cháu H. đặt cả bằng tốt nghiệp THPT và thẻ sinh viên để vay 10 triệu đồng nhưng chưa trả được.

Sự thật động trời sau chuỗi ngày mất tích của nữ sinh (Ảnh minh họa).

Theo chia sẻ của chiến sĩ cảnh sát thuộc Phòng 6 – Cục Cảnh sát truy nã tội phạm trực tiếp tham gia vụ này thì khi đối tượng đã xác định bỏ trốn thì thường sẽ cắt hết mọi liên lạc khiến công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn. Thế nhưng với trọng trách của những người làm công tác tìm kiếm, khắc phục tất cả mọi khó khăn vất vả trên, cùng với trách nhiệm, cái tâm, các chiến sĩ cảnh sát không ngừng đau đáu, bằng biện pháp nghiệp vụ để tìm ra đối tượng một cách sớm nhất.

Không bỏ qua bất kỳ một thông tin nào, một tốp chiến sĩ cảnh sát đến làm việc với người quản lý tòa nhà chung cư mini nơi cháu H. ở trọ cùng bạn thì được biết cháu H. quen biết, đi lại với một người phụ nữ tên Hồng khoảng 50 tuổi cũng từng thuê trọ tại tòa nhà, nhưng hiện nay đi đâu không rõ, là người không công ăn việc làm, chuyên làm quen, lôi kéo, dụ dỗ những ai nhẹ dạ cả tin lấy cớ xin việc làm hộ, chạy chọt vào các công ty, cơ quan nhà nước và làm cò mồi… để lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát Cục cảnh sát truy nã tội phạm tiếp tục lần tìm ra địa chỉ của Hồng tại khu tập thể Khương Trung, Hà Nội. Nhưng khi tìm đến, người phụ nữ này không có ở đó, căn nhà hiện đang bỏ không. Thông qua người em gái của Hồng là chị Thu được biết con trai Hồng đang học tại một trường THCS tại Hà Nội. Mặc dù tìm hiểu được thông tin về địa chỉ của cháu Tùng (con trai Hồng) thông qua nhà trường và bạn bè, nhưng khi xác minh thì địa chỉ này thì lại không có, bắt buộc các chiến sĩ cảnh sát phải bám sát cháu Tùng để lần tìm ra được nơi ở của Hồng.

Cuối cùng các chiến sĩ cảnh sát tìm được địa chỉ của người phụ nữ tên Hồng đang thuê nhà trên địa đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Tiếp tục theo dõi, cảnh sát phòng 6 không hề phát hiện thấy cháu H. ở nhà của Hồng, tuy nhiên thi thoảng có tốp người đến đòi nợ và có nhiều người ra vào bất thường.

Sự việc tưởng chừng đi vào bế tắc khi mà thông tin về cháu H. vẫn bặt vô âm tín. Thế nhưng bằng tinh thần, trách nhiệm của một người chiến sĩ cảnh sát, sau một thời gian kiên trì, theo sát đầu mối quan trọng là người phụ nữ tên Hồng, cuối cùng những thông tin đầu tiên về cô nữ sinh này dần hé lộ.

Theo lời chiến sĩ cảnh sát trực tiếp tham gia truy tìm trường hợp của cháu H. cho biết, qua thời gian theo dõi cô Hồng thì biết được Hồng hàng ngày đi dọn vệ sinh thuê trong một khu chợ. Khoảng 1 tiếng sau khi dọn xong thì người này lại la cà các hàng nước vỉa hè để trò chuyện với mục đích dò hỏi ai có con, em, cháu chạc tuổi H. cần xin việc làm nhân viên quán cà phê thì Hồng sẽ xin giúp. May thay, một người phụ nữ bán hàng nước cung cấp thông tin rằng trước đó Hồng cũng đến “mồi chài” chị này xem có nhu cầu xin việc cho con hay không và quảng cáo rằng chính Hồng đã xin cho cháu H. vào làm quán cà phê trên phố Huế hay Hàng Bài gì đó. Một thông tin quan trọng khác mà Hồng khoe với người phụ nữ bán hàng nước là con gái Hồng tên L.A và cháu H. rất quý mến nhau, cháu H. thi thoảng vẫn mua quà cho L.A.

Với thông tin này, các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng tới trường của cháu L.A (con gái Hồng) đang theo học và thông qua cô giáo chủ nhiệm, khéo léo mượn được điện thoại của L.A. Tuy nhiên, trong danh bạ điện thoại lại không hề lưu số của ai tên H.

Một tốp chiến sĩ khác “bủa” đi khắp các quán cà phê trên phố Huế và phố Hàng Bài để tìm cháu H. nhưng cũng không có kết quả.

Kể đến đây, một chiến sĩ cảnh sát chia sẻ, vì an toàn của người mất tích, phòng 6 tiếp tục đưa ra nhiều phương án tác chiến. Trong đó có cả kế hoạch là hướng dẫn người bán hàng nước lúc trước dựng lên một nhân vật từ quê lên có nhu cầu nhờ Hồng xin việc giúp. Tuy nhiên, Hồng lấy lý do là xấu nên không đồng ý và bảo đưa cháu Trang (nhân vật do Phòng 6 dựng lên) lên quán cà phê có cháu H. đang làm để xin việc giúp.

Bên cạnh đó, phương án mượn điện thoại của Hồng để tìm số điện thoại của cháu H. cũng thất bại bởi người phụ nữ này rất cảnh giác nhất định không cho mượn. Theo nhận định của Phòng 6 thì cháu H. rất có thể bị đưa vào khu vực làm gái mại dâm dưới hình thức cà phê đèn mờ hoặc làm việc trong các quán karaoke.

Khi quá trình xác minh vẫn đang được tiếp tục thì đến ngày 26/1/2017, Phòng 6 nhận được thông báo từ gia đình anh N. rằng cháu H. đã về nhà. Mặc dù không chỉ gia đình cháu bé mà bản thân các chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng thở pháo khi mà cháu bé vẫn bình an vô sự. Song lúc này lại dấy lên một vấn đề khác đó là tâm lý hoảng loạn, lo lắng của người mất tích, các cảnh sát lại tiếp tục làm việc với cháu bé, và quả đúng như nhận định ban đầu của những người làm nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm nhiệm vụ truy tìm…

Theo lời một chiến sĩ Phòng 6, chính Hồng là người hứa hen xin việc cho cháu H. vào làm một công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao, cụ thể người này dẫn cháu bé đến nhiều quán bia, quán café để xin việc, tuy nhiên, cháu H. chỉ làm được một thời gian lại bị đuổi không rõ lý do. Cũng chính Hồng là người vừa dỗ ngon ngọt, vừa ép buộc cháu H. mang bằng tốt nghiệp cấp 3, CMTND, xe máy và các giấy tờ khác mang đến cửa hiệu cầm đồ đều là đồng bọn với Hồng để cầm cố vay tiền. Nhưng tất cả số tiền trên cháu H. không được cầm mà do Hồng giữ tất cả với lý do là chi phí phát sinh trong quá trình xin việc làm.

Chưa hết, Hồng còn đe dọa cháu H. cắt hết mọi liên lạc với mọi người. Cháu H. mặc dù rất lo sợ nhưng do bị kẻ xấu khống chế nên buộc phải nghe theo sự chỉ bảo của Hồng và đến nay người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ lý do, cũng không ai nắm được thông tin về người này.

Nói đến đây, với cái tâm và trọng trách của người làm nghề, Trung tá Phan Trung Kiên đã chia sẻ nhiệm vụ của các anh hoàn thành khi tìm kiếm được người mất tích, song những kẻ đằng sau lôi kéo, dụ dỗ hoặc xâm hại các em có bị xử lý hay không thì lại thuộc thẩm quyền của cơ quan khác.

Song, nguồn cơn sâu sa dẫn đến việc các cháu bỏ đi thường xuất phát từ gia đình khó khăn hoặc bố mẹ ly hôn. Khi các cháu đã xác định bỏ nhà đi thì thường cắt đứt hết mọi liên lạc, cố ý muốn che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Chính vì lợi dụng điểm này nên những đối tượng xấu, dân xã hội lôi kéo mồi chài, dụ dỗ bằng hình thức nhờ xin việc với. Ban đầu, các đối tượng có thể sẵn sàng bỏ tiền túi ra giúp đỡ, mời đến nhà để gây tin tưởng, thân thiết, sau khi bị phụ thuộc thì không còn cách nào khác các cháu phải làm theo chỉ đạo của những kẻ xấu. Chính vì lường trước hết những hậu quả và hệ lụy trong những trường hợp này nên một khi nhận được đơn trình báo, các chiến sĩ cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát truy nã tội phạm không quản ngại bất kể thời thời, hoàn cảnh nào luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, vì sự an toàn của công dân và bình an xã hội.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT