Vụ mẹ đẻ và cha dượng đánh con gái 3 tuổi đến chết: Quá khứ "bất hảo" ít ai biết của mẹ đẻ bé gái

Đời tư phức tạp, liên tục bỏ chồng

Thời gian gần đây, dư luận vô cùng phẫn nộ trước thông tin một bé gái 3 tuổi ở Hà Nội chết do bị cha mẹ bạo hành. Theo đó, trong suốt 24h/ngày, bé N.N.M.M. (thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Lan Anh (trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng cha dượng tên Nguyễn Minh Tuấn tra tấn bé dã man như thời trung cổ cho tới khi qua đời hôm 30/3 vừa qua.

Bé M. tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể

Ngày 1/4, cặp vợ chồng này đã bị bắt khẩn cấp. Đến nay, theo thông tin mới nhất từ Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội), đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh "Giết người" và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can.

Nhắc đến Nguyễn Thị Lan Anh - người mẹ đang tâm bạo hành con gái tới tử vong, nhiều người vẫn không khỏi phẫn nộ.

Nguồn tin từ VTC thông tin, trích lời người thân của Lan Anh chia sẻ, người phụ nữ này có đời tư vô cùng phức tạp, trong cuộc hôn nhân thứ nhất, Lan Anh được tổ chức đám cưới đàng hoàng và 2 vợ chồng có với nhau một người con trai. Khi đứa bé đã lớn, bỗng nhiên Lan Anh nằng nặc đòi chia tay dù được mọi người khuyên ngăn.

20 tuổi Lan Anh đã lấy chồng, sau đó tiếp tục mối quan hệ với 2 người đàn ông khác.

Đến cuộc hôn nhân thứ hai với chàng trai có nghề nghiệp đàng hoàng ở Hải Dương nhưng Lan Anh cũng muốn bỏ. Trong ngày cưới, cô dâu Lan Anh bỗng nhiên bỏ sang Singapore khiến họ hàng nhà gái phải muối mặt sang nhà trai để nói dối rằng "nó bị tai nạn nên không cưới nữa". Thời điểm đó, Lan Anh đang mang thai bé M.

Đến người chồng hiện tại là Nguyễn Minh Tuấn (trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), hai người sống chung với nhau không có hôn thú. Tuy nhiên, người này khiến ông Vinh (bác ruột của Lan Anh) mất cảm tình ngay lần đầu gặp mặt.

Lan Anh đã cùng Tuấn ra tay bạo hành con đẻ của mình

Ông Vinh chia sẻ: "Tôi thấy chồng của Lan Anh (Tuấn) người xăm trổ đầy mình đang định bế cháu M. Tôi liền chạy sang và yêu cầu nó để đứa bé lại, nếu không thì khó rời khỏi được làng này, vậy là nó mới chịu để lại".

Cũng theo mẹ đẻ của Lan Anh, cô gái này từng có ý định không sinh bé M. khi hủy hôn với người chồng thứ hai, nhưng bà bắt giữ lại để bà nuôi.

Người phụ nữ nhẫn tâm bạo hành con gái 3 tuổi tới tử vong. Ảnh: gia đình cung cấp

Khi đẻ con xong được 2 tháng, Lan Anh bỏ đi để mặc con gái lại cho bà ngoại trông. Hàng ngày, bà Dự đi bán thịt lợn kiếm tiền để nuôi cháu và thuê người họ hàng đến trông nom cháu bé.

Sau đó, suốt 2 năm, Lan Anh không về gặp con. Mới đây, con gái bà Dự dẫn theo Nguyễn Minh Tuấn về ra mắt để cưới làm chồng. Sau đó, thỉnh thoảng Lan Anh về thăm con.

Cách đây 1 tháng, hai vợ chồng Lan Anh xin đón bé M. vào nội thành để chăm sóc, bù đắp quãng thời gian không được gần mẹ và được bà Dự đồng ý. Tuy nhiên, người phụ nữ ngoài 50 tuổi không thể ngờ đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy cháu ngoại.

Đòi mua xe máy đắt tiền, mua hàng xịn, mẹ đều cho tiền, không có thì chửi rủa mẹ thậm tệ

Chia sẻ trên Người đưa tin, ông Vũ Văn Vinh (SN 1966, anh trai bà Dự) kể rằng, em gái mình (bà Dự) vốn là mẹ đơn thân, một mình vất vả nuôi con từ nhỏ. Tuy gặp nhiều khó khăn, bà Dự vẫn rất quan tâm, lo lắng cho cô con gái. Ngược lại, theo ông Vinh thì Lan Anh lại tỏ ra là một đứa con bất hiếu với mẹ.

"Nó đòi mua xe máy đắt tiền, mua hàng xịn thì Dự đều cho tiền. Nó làm ra tiền thì lo ăn chơi, khi hết tiền nó mò về xin, xin không được thì quay ra chửi mẹ. Bản thân Lan Anh cũng luôn tỏ thái độ thiếu tôn trọng với người hơn tuổi", ông Vinh nhận xét.

Ông cho biết thêm, Lan Anh đi học trung cấp Y nhưng sau đó không xin được việc nên lại đi học nghề chăm sóc sắc đẹp. Từ khi đi theo ngành nghề này ông Vinh thấy tính cách của Lan Anh bắt đầu thay đổi. Không chỉ bất hiếu với mẹ, cô gái này còn tỏ ra ngỗ ngược, không biết lễ nghĩa với cả những người họ hàng lớn tuổi.

Theo bà Dự, bà cứ nghĩ rằng cháu ngoại bà được Lan Anh nuôi dưỡng chu đáo, bản thân bà không thể ngờ, vào ngày 30/3, bà Dự bỗng nhận được cuộc điện thoại từ công an thông báo là cháu bà bị tai nạn. Khi tới bệnh viện, bà cùng mọi người rụng rời chân tay khi thấy chúa gái 3 tuổi đã mất. Bệnh viện 198 thông báo rằng cháu tử vong do tổn thương não, trên người có nhiều vết bầm tím.

Bà Dự bật khóc khi mất đi cháu gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Ảnh: Vtc.vn

Ngày 1/4, Công an quận Đống Đa nói rằng họ tìm thấy có lượng ma túy tương đối lớn trong nhà trọ của Tuấn và Lan Anh ở phố Phạm Ngọc Thạch (Phương Liên, Đống Đa). Đồng thời, cả Lan Anh và Tuấn đều dương tính với ma túy sau khi test thử.

Cho đến giờ bà Dự, ông Vinh cùng những người dân thôn Võng La vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự ra đi đột ngột của bé M. và sự nhẫn tâm, tàn bạo của mẹ ruột và cha dượng cháu bé. Mọi người mong muốn cơ quan chức năng xử nghiêm minh hành vi của Tuấn và Lan Anh vì những hành động mất nhân tính mà 2 đối tượng đã gây ra.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Nhipsongviet.toquoc.vn