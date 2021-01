Vu khống công an xã ăn trộm xe trên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạt

Phạm Thanh Tùng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Ngày 21/1, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết sẽ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1998 ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) vì đã có hành vi “Đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh để vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội Facebook”.

Trước đó, chiều ngày 20/1, Phạm Thanh Tùng điều khiển xe máy mang BKS: 36K5 – 118.68 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu.

Phát hiện hành vi, Công an xã Minh Sơn đã dừng phương tiện, yêu cầu Tùng cho kiểm tra giấy tờ, nhưng Tùng không những không chấp hành mà còn lấy máy điện thoại di động quay video, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vu khống lực lượng Công an xã Minh Sơn ăn trộm xe của Tùng.

Chỉ đến khi đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc đến lập biên bản vi phạm, Tùng mới thôi không phát trực tiếp trên mạng xã hội nữa.

Xét thấy hành vi của Tùng đã vi phạm Điểm G, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ nên đội An ninh Công an huyện Ngọc Lặc đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng để răn đe các đối tượng khác

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn