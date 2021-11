Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Giúp chồng phi tang xác xong, vợ Cao Tài Năng vẫn đi dạy học như bình thường

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền gần 3 tỷ đồng và không có tiền trả nợ cho anh D.C.C (SN 1974 trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), khoảng 9h ngày 28/11/2020, ở số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP Hải Dương), Cao Tài Năng đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C. khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Theo cáo trạng, sau khi Năng giết người, Mừng có khuyên chồng ra đầu thú, nhưng Năng sợ bị bắt đi tù nên dọa tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn xác và đề nghị vợ giúp đỡ và được Mừng đồng ý. Ngay trong đêm, Vũ Thị Mừng và Cao Tài Năng đã dùng ô tô chuyển xác nạn nhân ra hố chôn ở bờ sông Kim Sơn (thuộc khu 9, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) mà đối tượng Năng đã đào sẵn từ chiều. Để tránh người khác phát hiện dấu vết đào bới mới, Năng ra chỗ chôn xác nạn nhân trồng cây trà và cây vạn niên thanh. Đến trưa ngày hôm sau, hai vợ chồng tiếp tục xóa dấu vết ở nhà thuốc số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn và trên chiếc xe chở xác nạn nhân đêm trước đó. Sau đó, Mừng và Năng lên Hà Nội, sử dụng khăn, cồn xóa dấu vết trên chiếc xe của nạn nhân, phá hủy camera hành trình, lấy tất cả đồ đạc trong xe của nạn nhân bỏ vào túi nilon để mang đi. Vì sợ người khác phát hiện vị trí chôn xác nạn nhân, đêm ngày 8/2/2021, Năng và Mừng tiếp tục dùng cuốc, xẻng đào thi thể nạn nhân đã được chôn cất trước đó, sau đó dùng hai giát giường bằng gỗ, củi khô, 6,5 lít xăng đốt thi thể. Khi một người đi đánh cá trên sông phát hiện, hỏi "đốt gì mà to thế", Mừng trả lời "đốt đồ chống dịch". Người đánh cá nghe vậy thì bỏ đi. Sau khi thi thể nạn nhân cháy xong, Năng dùng xẻng xúc một phần xương, tro đã cháy hết đổ vào túi nilon. Một phần tro, xương còn lại bị hất xuống sông Kim Sơn. Năng nhặt đoạn xương to chưa cháy hết đựng vào túi nilon cùng Mừng mang đến khu đô thị Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn, dùng rìu đập những cục, đoạn xương này vỡ thành nhiều mảnh rồi vứt xuống sông.