Vụ đổ bê tông giấu xác: Người thân nạn nhân cáo buộc bị cáo khai man

“Tôi đã nhiều lần khuyên Hà nhưng con gái không nghe, tôi cũng từng ra tận Nha Trang đón Hà trở về nhưng không được”, cha ruột bị cáo Phạm Thị Thiên Hà trình bày trước HĐXX.

Sáng 26/6, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử 4 bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Mẹ của chủ mưu vụ án phủ nhận tham gia giết người

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ của Phạm Thị Thiên Hà) được ngồi khi trả lời xét hỏi vì sức khỏe không đảm bảo. Bà khai tự nguyện đi tu tập cùng con gái. Hai mẹ con bán nhà ở TP.HCM rồi đi mua nhà, thuê nhà khác để cùng tu luyện.

Việc tịnh cốc 14 ngày nhịn ăn là do Hà đưa ra. Tất cả chi phí trong quá trình di chuyển, sinh sống, tu luyện đều do mẹ con bà tự bỏ tiền ra, những thành viên còn lại không phải đóng góp.

Bị cáo cho rằng thời điểm 2 nạn nhân Linh và Thành chết, sức khỏe bà rất yếu nên không tham gia, không hay biết.

“Sao người ta chết mà không báo cho gia đình người ta mà lại mua thùng, mua trà về đổ bê tông, ướp xác?”, HĐXX hỏi.

Bà Hoa trả lời lúc đó ăn uống không đủ, chỉ bò chứ không đi nổi nên không đủ tỉnh táo để suy nghĩ ra. Về cái chết của Thành, mẹ của nữ chủ mưu vụ án cho rằng bản thân không có vai trò gì, Hà nói kế hoạch giết Thành bà cũng không nghe thấy.

Khi sát hại Thành, bà được con gái phân công ngồi yên trong phòng. Lúc Thành chết, bị cáo này nghe Hà nói lại là "đã giết con quỷ dữ".

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Ảnh: Chí Hùng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (nguyên giảng viên một trường đại học tại TP.HCM) thay đổi lời khai tại tòa. Bị cáo phủ nhận tham gia theo sự phân công của Hà trong cái chết của Trần Trí Thành tại căn nhà số 90 ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

“Dây thòng lọng siết cổ lúc đó đã được làm sẵn, bị cáo chỉ đứng đó xem có gì bất trắc chứ hoàn toàn không chủ động tham gia”, Huyên khai.

Bị cáo cho rằng lúc đó sức khỏe yếu do tịnh cốc nên Hà không phân công bị cáo làm gì.

Trước tòa, cha ruột của Phạm Thị Thiên Hà cho biết đã can ngăn việc con gái tu tập, nhưng không hiểu sao Hà vẫn tiếp tục. Lúc này, ông bật khóc.

"Tôi là cha nhưng đã dạy con không tới nơi tới chốn, để gây ra cái chết 2 mạng người. Nhân đây tôi gửi lời chân thành xin lỗi các gia đình nạn nhân”, cha của nữ chủ mưu vụ án nói.

Ông trình bày: "Việc Hà nhận trách nhiệm khai báo thành thật, không quanh co chối tội nên tôi bằng lòng điều đó. Tôi kêu gọi các bị cáo còn lại hãy thể hiện trách nhiệm khắc phục hậu quả cho các gia đình bị hại. Cá nhân tôi sẽ đóng góp một phần để khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại”.

Trong vụ án này, các bị cáo đều đã lớn tuổi, có học vấn, có người đã ở độ tuổi gần cuối đời. Lời khai trước cơ quan điều tra là căn cứ để HĐXX xét xử đưa ra phán quyết. Cha của Thiên Hà bày tỏ tin tưởng vào sự sáng suốt công bằng của HĐXX.

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường

Đại diện bị hại Trần Đức Linh trình bày lúc ông Linh nhảy lầu để bỏ trốn, bị cáo Hà tỉnh táo nhất mà không cứu Linh, để Thành đánh chết nên Hà phải chịu hình phạt nghiêm. Những bị cáo liên quan như Hoa, Thảo, Huyên đều phải chịu trách nhiệm trước cái chết của nạn nhân.

“Ông ấy chết nhưng không ai báo với công an hay người nhà để biết đưa xác về mà lại xâm phạm đến thân thể của người đã chết. Đề nghị HĐXX xem xét các bị cáo xâm phạm thi thể, xử đúng tội đúng pháp luật. Có những bị cáo khai không thành thật”, đại diện bị hại nói.

Về trách nhiệm dân sự, người nhà ông Linh yêu cầu bồi thường hơn 262 triệu tiền chi phí mai tang, cấp dưỡng cho con ruột và mẹ của nạn nhân mỗi người 3 triệu đồng/tháng.

Phạm Thị Thiên Hà được dẫn giải đến tòa sáng 26/6. Ảnh: Chí Hùng.

Mẹ của nạn nhân Trần Trí Thành cho biết thời điểm Thành rời khỏi nhà đi theo nhóm của Hà tu tập, suốt 10 tháng gia đình không liên lạc được. Đến chiều 18/5/2019, nhà của Thành mới nhận được tin từ công an để nhận dạng nạn nhân trong vụ án rồi sau đó giám định ra xe của Thành.

Mẹ nạn nhân nói có niềm tin rằng con bà vẫn chưa chết. Lúc cơ quan chức năng cho bà xem các bản ảnh thi thể của Thành, bà nói bà không nhận ra con bà vì hình dáng thi thể, đầu của người chết khác với con trai của bà. Bà cho biết không được xem bất kỳ giấy tờ xét nghiệm ADN.

Mẹ của nạn nhân nói nghi ngờ các bị cáo khai man.

Khi chủ tọa hỏi về yêu cầu xử lý các bị cáo, mẹ của Thành nói: “Họ không giết con tôi. Không yêu cầu bồi thường”.

Lý do giết người là gì?

Trong ngày xét hỏi 25/6, Hà cùng đồng phạm đã khai về quá trình sát hại 2 nạn nhân Trần Đức Linh và Trần Trí Thành.

Với Linh, nữ chủ mưu vụ án cho rằng việc Linh chết là do nhịn ăn nhiều ngày sức khỏe yếu, không thật sự thực tu luyện, đức tin và sự kiên định không đủ nên làm nên bấn loạn trong giai đoạn cuối cùng của tịnh cốc.

Còn với nạn nhân Thành, Hà và 3 đồng phạm khai người này có những hành động và biểu hiện không chuẩn mực như xông vào phòng tắm nữ, nhìn các bị cáo lúc ngủ, động chạm vào bộ phận nhạy cảm, thủ dâm... nên nhóm bị cáo đã ra tay sát hại Thành.

Hà thừa nhận quyết định giết Thành là do chính bản thân Hà đưa ra, các bị cáo còn lại phải làm theo chứ không hề có sự bàn bạc.

Bị cáo Phương Thảo, Tâm Huyên đều khai lúc nghe Hà nói về việc sẽ sát hại Thành, các bị cáo chỉ im lặng rồi làm theo sự chỉ dẫn của Hà.

Nghe câu hỏi của đại diện VKS rằng bị cáo có được quyền quyết định cái chết của bị hại hay không, Hà trả lời bản thân đã nhận tội và khai báo thành khẩn

"Bị cáo thành khẩn khai báo là đã tôn trọng pháp luật. Tôi đủ điều kiện ra nước ngoài trốn tránh nhưng vẫn ở lại, nghe điện thoại chủ nhà và khi bị bắt không chống cự mà thành khẩn khai báo", Hà nói.

