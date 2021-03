Vụ dân kiện chính quyền ra tòa: Nhiều nội dung được "đá" xuống cấp dưới

Trước đó, Báo Dân trí đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Tân Phúc (trú tại khối Phan Bội Châu, huyện Nam Đàn, Nghệ An) khởi kiện chính quyền ra tòa về việc thu hồi đất của gia đình ông trái với quy định của pháp luật như: Nghệ An: Đất đang sử dụng ổn định, bỗng bị thu hồi vô lý!.; Thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa: Những quyết định "quên" quyền lợi của dân?; Nghệ An: Những văn bản về đất đai còn chưa hợp lòng dân; Vụ thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa: Tỉnh Nghệ An quyết liệt chỉ đạo!...

Ông Nguyễn Tân Phúc bức xúc khi sự việc kéo dài, đặc biệt những nội dung mà ông khiếu nại lại được "đổ" về địa phương và "bỏ" không giải quyết.

Cụ thể vào năm 1988, ông Nguyễn Tân Phúc (trú tại khối Phan Bội Châu, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ra vùng Đồng Hồ (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) để khai hoang, xây dựng lò sản xuất gạch. Sau đó, chính quyền địa phương yêu cầu ông Phúc thực hiện việc kê khai đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 10/1989, gia đình ông Phúc được UBND huyện Nam Đàn cấp Quyết định giao đất cho dân làm nhà ở. Nội dung quyết định này nêu rõ, cho phép ông Nguyễn Tân Phúc sử dụng 7.750m2 đất hoang tại khu vực phía Đông sân vận động. Trong đó diện tích đất ở là 200m2, đất vườn liền kề là 7.550m2. Loại đất được xác định ở đây cũng là đất hoang.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An từ năm 2017 nhưng đến nay những nội dung liên quan vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, sau đó UBND huyện Nam Đàn đã ban hành nhiều Quyết định liên quan đến việc thu hồi hàng ngàn m2 đất của gia đình ông Phúc mà "quên" đi quyền lợi. Từ đó, ông Nguyễn Tân Phúc đã gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện suốt cả thập kỷ qua.

Sau khi bị dân kiện ra tòa, hàng loạt các quyết định quan trọng liên quan đến vụ việc đã bị hủy.

Đến tháng 12/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản hỏa tốc số 9569/UBND-BTD yêu cầu giải quyết vụ việc trên cho ông Phúc.

Nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã có những văn bản hướng dẫn, đồng thời chỉ rõ tính pháp lý liên quan để UBND huyện Nam Đàn thực hiện theo quy định của pháp luật đối với quyền lợi hợp pháp của ông Phúc.

Song hành với các văn bản chỉ đạo từ tỉnh xuống, ông Nguyễn Tân Phúc đã làm đơn xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất của gia đình tại UBND thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 năm, hồ sơ xin cấp đất của ông vẫn đang "ngâm" đâu đó vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Không thể ngồi chờ, ông Nguyễn Tân Phúc lại có đơn khiếu nại các cấp thị trấn, huyện chậm trễ trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Sau khi ông Phúc nạp đơn, UBND huyện Nam Đàn đã tiếp nhận, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cho công dân, dù đã quá thời gian theo quy định của pháp luật.

"Tôi đánh giá rất cao sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện và Bí thư huyện ủy. Cá nhân tôi, đề nghị Đoàn thanh tra cần làm rõ 4 nội dung mà UBND huyện đã thụ lý trước đó, không thể bác bỏ hai nội dung quan trọng gồm: Chậm cấp đất cho gia đình và việc thực hiện bảo vệ thi công dựng đường điện cao thế qua thửa đất của gia đình tôi.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra, địa phương cũng cần xác minh rõ thời điểm sử dụng đất của gia đình để có câu trả lời khách quan nhất, giải quyết dứt điểm vụ việc", ông Nguyễn Tân Phúc trình bày.

Biên bản làm việc ngày 25/1/2021, lại đổ lỗi cho UBND thị trấn Nam Đàn.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy, Đoàn thanh thanh tra xác minh làm rõ các nội dung liên quan đã được lập. Nhưng quá trình làm việc, có nhiều nội dung được cấp trên "đá" xuống cấp dưới.

Cụ thể, tại biên bản làm việc ngày 25/1/2021, công chức địa chính thị trấn Nam Đàn, ông Đinh Văn Cương trình bày: Ngày 7/3/2018, có nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Tân Phúc.

Đến ngày 23/3/2018, UBND thị trấn đã có Công văn số 5 gửi UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xin ý kiến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tân Phúc.

Tuy nhiên, cho đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa tham mưu UBND huyện có văn bản trả lời cho UBND thị trấn. Do vậy, từ đó đến nay UBND thị trấn cũng chưa có trả lời cho ông Phúc biết và chưa trình hồ sơ lên huyện.

Thửa đất của ông Nguyễn Tân Phúc giờ trở thành một vùng trũng, đặc biệt đường điện cao thế "xẻ" ngang.

Trong khi đó, ý kiến của Đoàn thanh tra lại nêu: Về nội dung khiếu nại UBND huyện Nam Đàn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tại thửa số 211 tờ bản đồ số 10, xứ Đông Hồ, thị trấn Nam Đàn, diện tích 7.750m2.

Qua làm việc với các bên liên quan, thì hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Phúc chưa được nộp lên UBND huyện.

Như vậy, chưa xảy ra hành vi tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện Nam Đàn. Nội dung này do UBND thị trấn chưa có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Tân Phúc. Đề nghị UBND thị trấn Nam Đàn sớm giải quyết vụ việc, nếu nhất trí thì thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không đồng ý thì để ông Nguyễn Tân Phúc thực hiện quyền khiếu nại.

(Còn nữa...)

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí