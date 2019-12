Vũ công Kim Anh cũng bị sàm sỡ giống Phạm Lịch

Đầu năm 2018, vũ công Phạm Lịch bất ngờ tố ca sĩ Phạm Anh Khoa sàm sỡ, quấy rối tình dục cô. Vụ việc này từng gây chấn động giới showbiz và Phạm Anh Khoa đã phải tổ chức họp báo để công khai xin lỗi Phạm Lịch cùng khán giả.

Vũ công Kim Anh - Vũ đoàn Oh đăng quang cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về góc khuất nghề này.

Kim Anh khẳng định ranh giới của việc đụng chạm cơ thể và việc sàm sỡ trong nghề vũ công thực sự rất mong manh. Cô nói "Đôi lúc mình có thể cảm nhận được là bị sàm sỡ nhưng không thể né tránh hoàn toàn vì đó là công việc.

Nhưng đối với tôi, những việc đó rất hi hữu, có lẽ do tôi may mắn được hợp tác và làm việc cùng những nghệ sĩ chuyên nghiệp và rất nghiêm túc với nghề. Họ không bao giờ lợi dụng công việc để làm những chuyện đó.

Với những vấn đề như thế này, tôi nghĩ bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Nếu bản thân mình không lung lay thì không có ai có thể lợi dụng hay sàm sỡ được mình cả. Còn nếu họ cố tình thì tôi nhất định phải lên tiếng. Những người bị sàm sỡ mà vẫn im lặng thì đó là do lựa chọn của mỗi người".

Kim Anh sinh năm 1993, cô bước vào nghề vũ công từ năm 15 tuổi và được biết đến khi cùng Vũ đoàn Oh đăng quang cuộc thi Bước Nhảy Xì Tin. Năm 2014, nữ vũ công là một trong những gương mặt gây chú ý trong chương trình So You Think You Can Dance.

Ngoài nhảy múa, Kim Anh được công nhận là một gương mặt đa tài khi lấn sân diễn xuất và ca hát trong nhiều chương trình truyền hình.

Đặc biệt, trong chương trình Tinh hoa hội tụ, Kim Anh chiếm được tình cảm của cả khán giả cùng giám khảo gồm 2 tên tuổi lớn là NSND Hồng Vân và danh ca Phương Dung với rất nhiều lời khen.

Kim Anh kể, cô từng nhận được nhiều lời mời của các đạo diễn về việc đóng vai chính, đổi lại là một "thứ gì đó". "Nhưng tôi đã lựa chọn không. Mà nếu đã lựa chọn bước đi bằng chính đôi chân của mình thì chẳng có gì dễ dàng cả", vũ công Kim Anh nói.

Chia sẻ thêm về gia đình, Kim Anh cho biết gần đây cô mới nhận ra bản thân cứ mãi đuổi những tham vọng cá nhân mà quên mất có những yêu thương đang chờ đợi mình ở nhà.

"Lúc tôi biết mình không còn nhiều thời gian bên cạnh mẹ, tôi rất muốn làm một điều gì đó để gia đình có thể tự hào về tôi. Nhưng tôi nhận ra, người thân của tôi chỉ muốn tôi ở bên cạnh họ là đủ. Thực sự tôi rất hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình, nhưng nếu cho tôi chọn lại, chưa chắc tôi sẽ làm khác đi. Tôi chỉ ước mình đừng tham kiếm tiền và biết chọn lựa những show diễn phù hợp để có thể bên cạnh gia đình nhiều hơn", Kim Anh bộc bạch.