Vụ chính quyền bị kiện ra tòa vì thu hồi đất: Nỗi khổ hơn thập kỷ của dân!

Điều đáng nói, thời điểm ông Nguyễn Tân Phúc nộp hồ sơ tại UBND thị trấn Nam Đàn, sau 14 ngày, UBND huyện Nam Đàn đã nhận được văn bản xin ý kiến của UBND thị trấn, đồng thời, có công văn xin ý kiến UBND tỉnh Nghệ An để giải quyết vụ việc.

Tiếp tục làm đơn kiến nghị

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải loạt bài viết liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Tân Phúc (trú tại khối Phan Bội Châu, huyện Nam Đàn, Nghệ An) khởi kiện chính quyền ra tòa về việc thu hồi đất của gia đình ông trái với quy định của pháp luật như: Nghệ An: Đất đang sử dụng ổn định, bỗng bị thu hồi vô lý!; Thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa: Những quyết định "quên" quyền lợi của dân?; Nghệ An: Những văn bản về đất đai còn chưa hợp lòng dân; Vụ thu hồi đất vô lý, dân kiện chính quyền ra tòa: Tỉnh Nghệ An quyết liệt chỉ đạo!...

Mới đây, ông Nguyễn Tân Phúc tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) với nhiều nội dung liên quan.

Sau hàng loạt bài báo liên quan đến sự việc trên, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng về làm việc tại UBND thị trấn Nam Đàn để "xét" rõ "nội tình".

Cụ thể, tại văn bản số 3733/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn rất chi tiết cho UBND huyện Nam Đàn về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Nguyễn Tân Phúc. Tuy nhiên, tại thời điểm này, UBND huyện Nam Đàn lại "gạt" sang một bên, khiến cho sự việc kéo dài, buộc ông Nguyễn Tân Phúc lại làm đơn khiếu nại.

Từ 4 nội dung kiến nghị được thụ lý tại Quyết định 7784/QĐ-UBND, ngày 26/12/2019, nay đoàn Thanh tra lại "tham mưu" sửa đổi vì có 2 nội dung không đủ điều kiện thụ lý. Trong đó có khiếu nại UBND huyện Nam Đàn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nội dung thứ 2 là khiếu nại việc chính quyền tổ chức kéo đường điện qua diện tích đất của ông Phúc không có quyết định hành chính và không lập hồ sơ. Nội dung khiếu nại tiếp tục bị bỏ vì thời điểm xảy ra là năm 2017 nên hết thời hiệu?

Văn bản mà Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã hướng dẫn rất rõ để UBND huyện Nam Đàn giải quyết vụ việc, đồng thời viện dẫn các căn cứ pháp luật liên quan. Nhưng sau khi được "hướng dẫn" UBND huyện vẫn loay hoay trong việc xử lý.

Mới đây nhất, ông Nguyễn Tân Phúc tiếp tục có đơn kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền, trong đơn ông Phúc nêu rõ: "Sự việc của gia đình tôi kéo dài nhiều năm, trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc về UBND huyện Nam Đàn, trực tiếp là Đoàn thanh tra đã được thành lập. Nhưng trong quá trình giải quyết vụ việc có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho UBND thị trấn Nam Đàn. Đoàn thanh tra chưa bám sát các giấy tờ liên quan đến thửa đất của gia đình tôi đang sử dụng".

Đoàn Thanh tra cho rằng Quyết định 6131/QĐ-UBND, ngày 8/9/2017 UBND huyện Nam Đàn là quyết định cá biệt nên không cần phải tuân thủ đúng các quy định của luật ban hành văn bản.

"Đoàn Thanh tra lại viện dẫn Công văn số 194/CV-ĐCSHS-KT.MT, ngày 20/10/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn để làm căn cứ cho Quyết định 6131/QĐ-UBND là trái với pháp luật, bởi quyết định 6131 được ra trước Công văn 194 hơn 3 năm", ông Phúc khẳng định.

Những bức ảnh mà gia đình ông Nguyễn Tân Phúc chụp từ năm 1994 tại căn nhà và thửa đất của mình. Vì thế ông đề nghị đoàn Thanh tra cần làm rõ, công tâm xác nhận thời điểm và quá trình sử dụng đất của gia đình mình đó là mấu chốt của vụ việc.

"Quyết định không số ngày 30/10/1989, do ông Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Nguyễn Văn Bé ký, theo ý kiến của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn thì chữ ký và con dấu là thật, nhưng sử dụng phôi bìa sai thời điểm. Vấn đề này là sai phạm của chính quyền, trách nhiệm của chính quyền, chứ không phải lỗi của gia đình tôi", ông Phúc cho biết thêm.

Ông Phúc khẳng định: "Thửa đất số 211 tờ bản đồ số 10, được gia đình khai hoang và sử dụng ổn định từ năm 1998 đến nay, không thể vì lỗi sai của chính quyền để phủ nhận quyền sử dụng đất của người dân".

Cũng theo ông Nguyễn Tân Phúc trình bày, có hai nội dung đoàn Thanh tra cần yêu cầu UBND thị trấn Nam Đàn xác minh rõ đó là: Thời điểm gia đình khai hoang, sử dụng đất và nguồn gốc thửa đất (trước lúc gia đình khai hoang năm 1988). Ông Phúc cho rằng, chỉ cần công tâm xác minh rõ hai nội dung này đúng thực tế, từ đó sẽ có căn cứ rõ, pháp lý phân minh giải quyết vụ việc.

Tỉnh hướng dẫn rõ, huyện vẫn "loay hoay"

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại do UBND huyện Nam Đàn cung cấp, trên cơ sở ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh Nghệ An có công văn số 252 vào ngày 29/4/2020 có ý kiến như sau:

Tại dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Nam Đàn đối với ông Nguyễn Tân Phúc có viện dẫn các căn cứ để thu hồi, hủy bỏ quyết định (không số) ngày 30/10/1989 là không có cơ sở.

Các căn cứ đưa ra chỉ là dấu hiệu thể hiện tính hợp pháp, hợp lý của quyết định không số nêu trên, bao gồm cả việc suy đoán, suy diễn… Do đó, việc khiếu nại của ông Nguyễn Tân Phúc là có cơ sở.

Thửa đất giờ thành một vùng trũng hễ mưa là ngập, khiến gia đình ông Phúc không có chỗ làm nhà nên phải đi thuê ở đã nhiều năm qua.

Trước đó, Sở TN&MT Nghệ An đã có Công văn số 3733/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn UBND huyện Nam Đàn trong quá trình giải quyết vụ việc. Sở TN&MT Nghệ An đề ra 2 phương án để xử lý vụ việc, trong đó tập trung vào tính pháp lý quyết định 30/10/1989 của UBND huyện Nam Đàn về việc giao đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc.

Thứ nhất, quyết định của UBND huyện Nam Đàn, ngày 30/10/1989, về giao đất khu dân cư cho nhân dân làm nhà ở đã được cấp đúng quy định của pháp luật; UBND huyện Nam Đàn cần căn cứ quyết định này để xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tân Phúc theo điều 11, điều 18 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, đất vườn, ao gắn liền với đất.

Thứ hai, quyết định của UBND huyện Nam Đàn ngày 30/10/1989, được xác định là cấp trái pháp luật. Trong trường hợp này thì việc sử dụng đất của ông Nguyễn Tân Phúc được xem là không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; UBND huyện Nam Đàn căn cứ điều 101 Luật đất đai, điều 20 và 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về luật đất đai.

Điều 6,7,9 Nghị định số 45/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất để xác định nguồn gốc sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính (nếu có) và công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp của ông Nguyễn Tân Phúc đúng với quy định của pháp luật.

Mặc dù Sở TN&MT Nghệ An, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có những ý kiến rất rõ về hướng xử lý vụ việc, pháp lý liên quan nhưng đến nay UBND huyện Nam Đàn vẫn "loay hoay" trong quá trình giải quyết.

Trong khi trách nhiệm về giải quyết các nội dung khiếu nại lại được UBND huyện Nam Đàn "đá" ngược xuống cấp dưới và đẩy công dân vào cảnh phải tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

