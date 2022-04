Vụ chết bất thường ở quận 4: Nạn nhân bị nát xương sọ, gãy lìa chân

Lực lượng chức năng tìm camera để trích xuất, điều tra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 26-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ người đàn ông nằm chết trên vỉa hè với nhiều thương tích. Nạn nhân được xác định là ông N.N.A.T. (47 tuổi, ngụ quận 3).

Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, Công an phường 4, quận 4 nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông nằm dưới lề đường ngay bên cạnh lô C, chung cư Tôn Thất Thuyết. Công an phường 4 chỉ đạo các lực lượng tham gia bảo vệ hiện trường và xác minh vụ việc.

Tại hiện trường ghi nhận, nạn nhân là người đàn ông mặc quần dài, áo sơ mi, chân đi giày da màu đen, miệng đeo khẩu trang, nằm trong tư thế úp sấp mặt xuống nền đá trên vỉa hè.

Kiểm tra trên người nạn nhân phát hiện ngay sau gáy có một vết thương không làm hở da, lõm xương sọ, vỡ nát xương sọ bên trong. Chân trái nạn nhân bị gãy lìa tại vị trí cổ chân. Cổ chân bên phải tổn thương do va chạm.

Kiểm tra chung cư Tôn Thất Thuyết (từ tầng 1 đến tầng 3), không có dấu vết nghi vấn gì về việc nạn nhân rơi từ trên tầng cao xuống. Ngoài ra, kiểm tra xung quanh hiện trường không có dấu vết cày, xáo trộn.

Qua kiểm tra camera từ nhà nạn nhân ghi nhận lúc 21h30 ngày 25-4, nạn nhân chạy xe máy ra khỏi nhà. Đến 23h21 thì quay về. Lúc 23h30, lại đi bộ ra khỏi nhà, sau đó thì xảy ra vụ việc.

