Vụ chém 2 vợ chồng thương vong: Nghi phạm nhảy sông tự tử không chết, uống no nước

Chiều nay 11-8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 9-8, do mâu thuẫn cá nhân, tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, Nguyễn Hữu Phú đã dùng dao chém nhiều nhát vào ông Nguyễn Viết Ch. (74 tuổi ở thôn Xuân Thượng, hàng xóm của Phú) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Phú tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà Phan Thị S. (70 tuổi, là vợ của ông Nguyễn Viết Ch.) và con ông Ch. là ông N.V.S (hơn 40 tuổi) khiến 2 người này bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi truy sát vợ chồng ông Ch., nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến đêm 10-8, cơ quan công an đã bắt được Phú khi bị can đang lẩn trốn tại rìa rừng thuộc địa phận tổ dân phố 5 (thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng).

Theo công an, trước khi bị bắt, Phú nhảy xuống sông định tự tử nhưng do biết bơi nên bị can này chỉ uống no nước. Tiếp đó, khi lẩn trốn tại rìa rừng, Phú tiếp tục thực hiện ý định tự tử bằng cách dùng thanh nứa chọc vào tai. Tuy nhiên, cú chọc mạnh chỉ khiến bị can này bị thương ở vùng tai chứ… không chết.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Phú khai nhận động cơ gây án do từng xảy ra mâu thuẫn nhỏ với gia đình nạn nhân.

