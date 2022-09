Vụ cháy quán karaoke Bình Dương: 'Khách nghe báo cháy, đóng cửa hát tiếp'

Thông tin trên đã được đề cập trong cuộc họp báo vụ cháy quán karaoke An Phú ở TP. Dĩ An, diễn ra vào sáng 8/9. Theo đó, Giám đốc Công an Bình Dương, Trịnh Ngọc Quyên cho biết ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sớm nhất có thể để cứu hộ.

Dẫn lời ông Quyên, tờ Thanh Niên cho biết, vụ cháy do chập nguồn điện gây cháy từ vách (cách âm) của quán khiến nguồn nhiệt phát sinh nhanh.

Tuy nhiên, khi phát hiện khói ở phòng 303, nhân viên gọi báo có cháy nhưng một số phòng vẫn tiếp tục đóng cửa hát. "Các nạn nhân đã uống rượu bia trong tình trạng lơ tơ mơ, khi nhân viên gọi có cháy thì khách không chấp hành, còn kéo tay nhân viên vào phòng để hát tiếp", tờ Thanh Niên thông tin.

Theo tờ VNE, nếu các nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo, chấp hành quy định về thoát hiểm, thoát nạn thì thiệt hại về người sẽ rất thấp. Khi xảy ra đám cháy, dù được tuyên truyền nhưng do hoảng loạn về tâm lý, tinh thần nên nạn nhân thực hiện chưa đúng yêu cầu, dẫn đến hậu quả.

Hiện tại, các nhận định sơ bộ chưa kiểm tra hết. "Bố trí về thang bộ, thang máy, thoát hiểm có đảm bảo nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định hiện trường", ông Quyên nói.

Được biết, quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy, có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an thành phố Thuận An cấp, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy do Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp 2/2017, Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thành phố Thuận An cấp năm 2016.

Ngoài ra, lực lượng chức năng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy có biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở này các năm 2019, 2020, 2022.

Kiểm tra về an ninh trật tự: Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền: 34.750.000 đồng.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn