Vụ Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong ô tô: Ghế trước có túi đựng 2 lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối đã cạn

Liên quan đến vụ Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tử vong trong xe ô tô riêng được phát hiện vào chiều ngày 14/9.

Chiều tối 15/9, cơ quan công an đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân là ông L.N.V. (45 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát), hiện đang là Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên. Ông Vũ được phát hiện tử vong trong xe ô tô riêng tại một tuyến đường nằm trong KCN Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) vào ngày 14/9.

Nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, nạn nhân tử vong do ngộ độc thuốc.

Theo đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nạn nhân nằm chết trên ghế tài xế trong trạng thái ngả về phía sau, thắt dây an toàn qua người. Phía ghế trước có một túi đựng 2 lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối đã hết dung dịch bên trong cùng chất nôn màu trắng đục.

Kiểm tra cốp xe có một lá thư tuyệt mệnh, tuy nhiên là giấy viết tay nên công an đang giám định có phải chữ viết của nạn nhân hay không. Toàn bộ tài sản trong xe của nạn còn nguyên, không có dấu hiệu xáo trộn.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định không có dấu vết tác động ngoại lực, trong ổ bụng có chất dịch mùi hôi của thuốc trừ sâu. Ngoài ra, ngành y tế của địa phương cũng đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc thuốc.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ