Vụ bé gái bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong: Công an xác định án điểm, sẽ chuyển đổi tội danh

Công an có thể sẽ thay đổi tội danh với Trang và Thái.

Tại buổi họp báo thông tin kết quả công tác năm 2021 của Công an TPHCM vào tối 31/12, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, ngay sau khi nhận tin báo về việc bé gái 8 tuổi ở chung cư Saigon Pearl bị bạo hành tử vong, Công an quận Bình Thạnh đã lập tức tiến hành lời khai, điều tra và khởi tố vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội "hành hạ người khác". Tiếp đó, Công an quận Bình Thạnh mở rộng điều tra và bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) về tội "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng" và "không tố giác tội phạm".

Trưởng Công an quận Bình Thạnh chia sẻ về vụ án.

Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đang tập trung điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ tội danh của các đối tượng. Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh với từng đối tượng nếu đầy đủ chứng cứ.

Đánh giá về vụ án, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho rằng, đây là sự việc rất đau lòng và không chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, khẩn trương điều tra, thống nhất đưa đây là vụ án điểm và sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ra xét xử công khai để răn đe chung.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết sẽ đưa vụ án ra xét xử công khai.

Đại tá Quang cho hay, trong quá trình điều tra, nếu chứng cứ phát hiện ở tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ xử lý thêm tội danh đó. Để hạn chế những vụ án đáng tiếc tương tự xảy ra, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị người dân quan tâm hơn nữa đến trẻ em trong gia đình. Đồng thời, Hội Phụ nữ, hệ thống chính quyền cơ sở phải nâng cao vai trò giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền Phong